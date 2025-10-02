Z końcem września zaczęła obowiązywać ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy przedłużająca okres obowiązywania tymczasowej ochrony w Polsce. Jednak część przepisów, m.in. te uszczelniające system otrzymywania przez cudzoziemców świadczeń na rzecz rodziny, jeszcze czekają na wejście w życie. „Nikogo nie zdradziłem. Realizuję rozsądnie to, co zapowiedziałem. Pierwszym wetem do ustawy o pomocy Ukraińcom zmusiłem rząd, żeby wycofał się z 800 plus dla niepracujących Ukraińców i ukrócił turystykę medyczną” - podkreślił prezydent Karol Nawrocki w rozmowie z Joanną Miziołek i Elizą Olczyk dla tygodnika „Wprost”, odpierając zarzuty Konfederacji, że rzekomo zdradził polskie interesy.
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy, uszczelniająca system otrzymywania przez cudzoziemców świadczeń na rzecz rodziny, 29 września została opublikowana w Dzienniku Ustaw i większość jej zapisów obowiązuje od 30 września 2025 r. Przede wszystkim ustawa przedłuża okres obowiązywania tymczasowej ochrony w Polsce do 4 marca 2026 r.
Karol Nawrocki przyznał, że nowa ustawa nie spełnia wszystkich jego oczekiwań.
Ona pomija te kwestie, które są dla mnie ważne, tj. walkę z symbolami UPA w Polsce czy wydłużenie okresu ubiegania się o obywatelstwo polskie przez obcokrajowców. Natomiast proszę sobie wyobrazić, co by było, gdybym tej ustawy nie podpisał
— wskazał prezydent i ocenił, że „konsekwencją byłby szturm pół miliona Ukraińców na urzędy w celu przedłużenia prawa pobytu i możliwości pracy”.
Ci, którzy dzisiaj mnie krytykują, narzekaliby, że doprowadziłem do tego chaosu
— zaznaczył.
Nawrocki: Robię to po raz ostatni
Podkreślił, że podpisał ustawę o pomocy Ukraińcom z jasną zapowiedzią, że robi to po raz ostatni.
Za pół roku nie będzie specjalnej ustawy dla Ukraińców. Wszystkie mniejszości narodowe w Polsce będą traktowane na takich samych zasadach. Taki sygnał poszedł do rządu. Jeśli ktoś mówi, że zdradziłem, to te słowa uznaję za nieodpowiedzialne
— mówił Karol Nawrocki.
Jest jeszcze jedna perspektywa: gdyby to Polacy poza granicami kraju dostali informację, że za kilka dni muszą opuścić Wielką Brytanię, Niemcy, Francję, to jako prezydent Polski musiałbym interweniować
— zastrzegł.
Nie chcę być prezydentem chaosu społecznego w Polsce, tylko rozwiązywania spraw. Przychodzę w konkretnym, zastanym społecznym momencie. Powinniśmy wycofywać się z uprzywilejowania Ukraińców w sposób przemyślany i uporządkowany
— ocenił prezydent.
Kwestia świadczenia 800 plus
Zapytany o odebranie świadczenia 800 plus niepracującym Ukrainkom, które mają niepełnosprawne lub małe dzieci, prezydent Nawrocki zaznaczył:
Z jednej strony są emocje i indywidualne przykłady, z drugiej zaś jest pewna wrażliwość na sprawy polskie. Wiele Polek potrzebuje dziś pomocy i nie do końca może z niej korzystać
— zaznaczył Karol Nawrocki.
Nie mogę jako prezydent Polski wejść na poziom bardzo indywidualnych emocji i forsować prawa, które nie odpowiada mojemu programowi wyborczemu. Dla mnie każdy indywidualny przypadek jest ważny, ale gdybyśmy się do nich odwoływali w prawie, to nie moglibyśmy nic zrobić
— podkreślił.
Rządowa ustawa o pomocy Ukraińcom
Rządowa ustawa ogranicza dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej poprzez ograniczenia katalogu świadczeń, z których korzystać będą mogli nieubezpieczeni dorośli obywatele Ukrainy. Chodzi m.in. o programy zdrowotne, rehabilitację leczniczą, leczenie stomatologiczne czy programy lekowe.
Część przepisów ustawy dopiero wejdzie w życie. Od 1 listopada bieżącego roku podniesione zostaje wymagane minimum liczby mieszkańców, aby uznać ośrodek za obiekt zbiorowego zakwaterowania, z 10 do 20. Również od tego dnia do ośrodków zbiorowego zakwaterowania przyjmowani mogą być Ukraińcu należący do grup wrażliwych.
Od 1 stycznia 2026 r. cudzoziemiec wnioskujący o nadanie numeru PESEL będzie musiał stawić się osobiście. Również od tego dnia zintegrowane zostaną bazy danych różnych instytucji, co ma pozwolić na skuteczniejsze monitorowanie uprawnień cudzoziemców oraz wyeliminować próby wyłudzania świadczeń.
W odniesieniu do świadczeń rodzinnych, w tym 800 plus, prawo do nich na dotychczasowych zasadach będzie przysługiwało do 31 stycznia 2026 r. Od 1 lutego 2026 r. pracujący cudzoziemcy będą musieli złożyć wniosek, aby otrzymywać dalej te świadczenia.
Ustawa zakłada uszczelnienie systemu otrzymywania świadczeń na rzecz rodziny przez cudzoziemców. Prawo do świadczeń powiązano z aktywnością zawodową rodzica oraz nauką dzieci w polskiej szkole, z wyjątkami dotyczącymi np. osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo prawo powiązano z uzyskiwaniem przez cudzoziemców co najmniej 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, co oznacza, że w 2025 r. będzie to 2333 zł brutto.
ZUS co miesiąc będzie sprawdzał, czy cudzoziemcy byli aktywni zawodowo. Jeżeli w danym miesiącu tak nie było, to świadczenie będzie wstrzymywane, a przelew nie zostanie wysłany. ZUS będzie też weryfikował w rejestrze komendanta głównego Straży Granicznej, czy dany cudzoziemiec nie wyjechał z Polski.
tt/”Wprost”/PAP
