"Sterczewski rozmawia z izraelskimi żołnierzami... Oh wait!". Dworczyk kpi z posła KO i przypomina zachowanie na granicy polsko-białoruskiej

Misja humanitarna” z udziałem posła Franciszka Sterczewskiego budzi w Polsce wiele emocji. Tym bardziej, że kilka osób z polskiej delegacji - w tym właśnie parlamentarzysta KO- zostało zatrzymanych przez izraelskie służby mundurowe. Europoseł PiS Michał Dworczyk przy tej okazji przypomniał inną „misję humanitarną” tego polityka. „Sterczewski rozmawia z izraelskimi żołnierzami… Oh wait!” - napisał polityk PiS, załączając nagranie, na którym Sterczewski próbuje legitymować żołnierzy broniących granicy polsko-białoruskiej.

Jeżeli widzicie to wideo, to znaczy, że zostałem porwany przez siły okupacyjne Izraela. Na międzynarodowych wodach podczas pokojowej misji humanitarnej Global Sumud

— mówił poseł Franciszek Sterczewski na opublikowanym wczoraj nagraniu. Polityk bierze udział w „misji humanitarnej” w Strefie Gazy.

Na platformie X poseł napisał wczoraj:

Potwierdzam. Jesteśmy mniej niż 100 mil morskich od Gazy. Wszczęty został alarm. Wszyscy są w kamizelkach ratunkowych na pokładzie. Czekamy na rozwój zdarzeń.

Sterczewski ostry wobec żołnierzy. Ale nie izraelskich…

W tym kontekście warto przypomnieć, że Sterczewski, który w cytowanym powyżej nagraniu prosi o pomoc premiera Donalda Tuska i ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, już wcześniej chętnie udzielał się w „misjach humanitarnych”. Już wczoraj przypomniał o tym m.in. adwokat Bartosz Lewandowski.

Mam nadzieję, że panu posłowi Sterczewskiemu nic nie będzie. Jednocześnie ciekawi mnie. czy jest również tak odważny i „wyszczekany” wobec służb izraelskich, jak wobec polskich żołnierzy i funkcjonariuszy Straży Granicznej na granicy polsko-białoruskiej w 2021 r…

— napisał, załączając zdjęcia.

Z kolei europoseł PiS Michał Dworczyk zamieścił ciekawe nagranie.

Poseł Sterczewski rozmawia z izraelskimi żołnierzami… Oh, wait!

— skomentował ironicznie.

Co widzimy na filmiku załączonym przez Dworczyka?

Panowie wyszli z bronią. Więcej broni? W takim razie co jeszcze? Czołgi przyprowadzicie czy co?

— w taki sposób poseł Koalicji Obywatelskiej zwraca się do żołnierzy pilnujących polskiej granicy.

Jeden z mundurowych spokojnie odpowiada politykowi na pytanie:

Po prostu żołnierz jest wyposażony w broń, tak? Nie byłby żołnierzem, gdyby nie miał broni.

Funkcjonariusze i żołnierze milczeli po kolejnych atakach werbalnych Sterczewskiego i towarzyszących mu aktywistów, którzy m.in. żądali, aby poseł wylegitymował mundurowych.

Kto wydał rozkaz?!

— pokrzykiwała agresywnie jedna z osób towarzyszących politykowi.

Można prosić o podanie nazwiska osoby, która wydała rozkaz? Tak czy nie?! Pan rozumie, że tak powiem, po polsku? Mogę Mogę poprosić o nazwisko osoby, która wydała rozkaz?

— dopytywał coraz bardziej napastliwie Franciszek Sterczewski, wciąż nie otrzymując odpowiedzi.

Proszę pana, pan rozmawia z posłem. Ja nie jestem jakimś gościem przypadkowym, tylko Mam swoje prawa. Mogę prosić pana, żeby pan się wylegitymował? Bardzo proszę. Słyszy pan? Może ja podejdę bliżej, nagram pana bliżej? Twarz zeskanujemy i może da się znaleźć inną drogą. Dlaczego pan nie chce odpowiadać po ludzku? Przecież rozmawiamy po dobroci, tak?

— prowokował dalej polityk.

W tym miejscu warto przypomnieć także słynny bieg z reklamówką.

Jednego można być pewnym: całe szczęście, że Sterczewski raczej nie zachowywał się w taki sposób wobec izraelskich żołnierzy. Raczej nie byliby oni bowiem tak tolerancyjni, jak ci polscy - w tamtym czasie przez zwolenników Platformy Obywatelskiej wyzywani od „morderców”.

aja/X

