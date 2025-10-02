„Wczorajszy szczyt UE skończył się TOTALNYM FIASKIEM! Nie będzie obiecywanego przez Tuska muru dronowego” - skomentował europoseł PiS Maciej Wąsik na portalu X, odnosząc się do słów Donalda Tuska z dzisiejszego szczytu w Kopenhadze.
Wczoraj odbył się szczyt UE w Brukseli, gdzie poruszone zostały kwestie niebezpieczeństw, jakie mogą nadejść od wschodniej granicy Polski. Mowa oczywiście o zagrożenie ze strony dronów, które już wcześniej wtargnęły na teren RP.
Sekretarz generalny NATO Mark Rutte oznajmił w Brukseli, że inicjatywa stworzenia „muru dronowego” jest konieczna, ponieważ Sojusz nie może wydawać milionów euro lub dolarów na pociski, aby zestrzeliwać drony, które kosztują tylko kilka tysięcy dolarów.
Musimy sprawić, by nasze niebo było bezpieczne. W ostatnich kilku tygodniach widzieliśmy, co się wydarzyło w związku z pojawieniem się dronów w Polsce i myśliwców MiG-31 w Estonii, ale także co wydarzyło się w Danii. (…) jeśli chodzi o Polskę i Estonię, jest jasne, że stoją za tym Rosjanie
— mówił Rutte.
Wąsik grzmi: Nie będzie muru dronowego dla Polski!
Podczas dzisiejszego szczytu w duńskiej Kopenhadze głos w sprawie zabrał premier Donald Tusk.
Jesteśmy realistami. Uprzedzałem naszych partnerów, że nie mamy oczekiwań, iż powstanie ściana czy też mur dronowy na naszej granicy
— powiedział.
Słowa Tuska skomentował Maciej Wąsik. Europoseł PiS nie krył swojego oburzenia.
Wczorajszy szczyt UE skończył się TOTALNYM FIASKIEM! Nie będzie obiecywanego przez Tuska muru dronowego. Głównym przeciwnikiem był kanclerz Niemiec, więc Tusk, zamiast walczyć, skupił się na tym, jak przykryć kompromitację. Zobaczcie sami, co król Europy mówił po szczycie
— skomentował na portalu X.
