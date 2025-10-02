„Andrzej Domański szantażuje Władysława Kosiniaka-Kamysza, który jest miękiszonem politycznym. Skoro Kosiniak-Kamysz nie potrafi się przeciwstawić Donaldowi Tuskowi, wychodzimy z propozycją nowelizacji ustawy o obronie ojczyzny” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Andrzej Śliwka.
W programie „Kontra” Tadeusza Płużańskiego na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Andrzej Śliwka skomentował sytuację Wojska Polskiego oraz fakt, że samoloty F-35, które dotrą do Polski w przyszłym roku, prawdopodobnie będą nieuzbrojone.
Jesteśmy w sytuacji, w której minister finansów oczekuje od wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, że koszty związane z kredytami, wykupem obligacji, spłat pożyczek minister obrony narodowej weźmie na siebie. Jakby minister obrony narodowej wziął te koszty na siebie, to by spowodowało, że nie ma praktycznie innych kosztów na zakupy kolejnego uzbrojenia, tylko trzeba będzie spłacać te zobowiązania i kredyty…
