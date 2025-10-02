Wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski był w Gdańsku pytany o udział posła KO Franciszka Sterczewskiego w rejsie z pomocą humanitarną do Strefy Gazy i zatrzymanie zmierzającej tam międzynarodowej flotylli. „MSZ wielokrotnie apelowało, aby w pewne rejony świata nie podróżować. Rosja, Białoruś, Iran biorą obywateli innych krajów za zakładników” - podkreślił. „Polska służba dyplomatyczna ratuje jednak naszych obywateli w tarapatach, niezależnie czy są posłami czy nie. Jeszcze raz proszę, aby nie podróżować w rejony niebezpieczne” - dodał minister.
Zmierzająca do Strefy Gazy międzynarodowa flotylla z pomocą humanitarną Global Sumud w nocy została w nocy otoczona przez izraelską marynarkę wojenną. Część łodzi przechwycono, zatrzymując ich załogę. Cztery osoby z polskiej delegacji - w tym poseł KO Franciszek Sterczewski - są wśród zatrzymanych.
Sikorski: Proszę, aby nie podróżować w rejony niebezpieczne
Sprawę skomentował w Gdańsku wicepremier Radosław Sikorski.
MSZ wielokrotnie apelowało, aby w pewne rejony świata nie podróżować. Rosja, Białoruś, Iran biorą obywateli innych krajów za zakładników. Powiem brutalnie tym, którzy chcieliby złamać nasze rekomendacje. My nie mamy obywateli tych państw na wymianę. Jedziecie na własną odpowiedzialność
— zaznaczył.
Podobnie jest z terenami objętymi wojną. Immunitety poselskie obowiązują w kraju. Polska służba dyplomatyczna ratuje jednak naszych obywateli w tarapatach, niezależnie czy są posłami czy nie
— podkreślił szef MSZ.
Jeszcze raz proszę, aby nie podróżować w rejony niebezpieczne
— dodał.
Immunitety poselskie obowiązują tylko w kraju. Tak samo, jak immunitety dyplomatyczne obowiązują tylko w tym kraju, w którym zostały przyznane. Jesteśmy jako służba konsularna w kontakcie, ale jeszcze raz proszę o niepodróżowanie w rejony niebezpieczne
— podkreślił.
Obciążenie kosztami ewakuacji. Powstanie projekt ustawy?
W podobnym tonie wypowiedział się na antenie Polsat News Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych zawsze informuje o krajach, w których Polacy nie powinni się pojawiać, jeśli jest to dla nich niebezpieczne. Rzeczywiście jest to jakiś problem, bo wielu Polaków nie słucha tych komunikatów. Dlatego warto się zastanowić, czy nie obciążać kosztami takich osób, które muszą być ewakuowane przez nasze służby dyplomatyczne z krajów objętych konfliktem
— podkreślił.
Dziękuję za wypowiedź rzecznika prezydenta. Rozumiem, że oznacza to życzliwość, gdyby powstał projekt ustawy, który w sytuacjach, gdy nasi obywatele łamią te zakazy, mogliby być obciążani kosztami ewentualnych ewakuacji
— skomentował Sikorski.
jj/Onet.pl
