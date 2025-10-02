„Nie, nie miałam nic wspólnego z delegowaniem Tomasza Szmydta. Może znajdę czas i pozbieram te zniesławiające wypowiedzi” - skomentowała przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa Dagmara Pawelczyk-Woicka na portalu X. Odniosła się w ten sposób do stwierdzenia ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, który w Kanale Zero powiedział, że była współodpowiedzialna za powierzenie Szmydtowi stanowiska dyrektora w KRS.
Tomasz Szmydt, sędzia, który uciekł na Białoruś, jest uznawany przez polityków i zwolenników obecnej koalicji rządzącej za „człowieka PiS-u”, tymczasem sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana.
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek był gościem Krzysztofa Stanowskiego na Kanale Zero. Został zapytany o sprawę sędziego Szmydta.
Powiedzmy, kto zrobił sędziego Szmydta dyrektorem neo KRS. To było za czasów pana Łukasza Piebiaka i pani Dagmary Pawełczyk-Woickiej, była już pewnie w Neo KRS. Jak wypłynęła ta sprawa, to starałem się odświeżyć sobie pamięć. Pan Szmydt wtedy, kiedy startował na stanowisko w wojewódzkim sądzie administracyjnym miał fantastyczną opinię człowieka inteligentnego, bardzo dobrego, merytorycznie. Ta opinia się wybijała
— powiedział.
Pawełczyk-Woicka odpowiada Żurkowi
Do sprawy odniosła się sama zainteresowana. Pawełczyk-Woicka zaznaczyła, że z delegowaniem sędziego Szmydta nie miała nic wspólnego.
Ten facet ma obsesję na moim punkcie. Nie, nie miałam nic wspólnego z delegowaniem Tomasza Szmydta. Może znajdę czas i pozbieram te zniesławiające wypowiedzi. Chociaż słuchanie tego pana nie należy do przyjemnych. Od lat trochę się tego zebrało. Nie mówiąc o próbach skierowani postępowania karnego przeciwko mnie i osób mi bliskich. Nie może tłumaczyć się mitomanią
— skomentowała.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Żurek zapewne wolałby o tym zapomnieć! W 2012 r. był w zespole rekomendującym Szmydta do WSA. „Przyznano mu ocenę bardzo dobrą”
xyz/Kanał Zero/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/742083-pawelczyk-woicka-odpowiada-zurkowi-ws-szmydta-ma-obsesje
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.