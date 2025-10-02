„Jak to jest możliwe, że obywatel Ukrainy w Polsce zostaje tymczasowo aresztowany za to, że jest podejrzewany o to, że wysadził rosyjsko-niemiecką infrastrukturę krytyczną?” - powiedział w telewizji wPolsce24 mec. Tymoteusz Paprocki. Obrońca aresztowanego Wołodymyra Z. zwrócił uwagę na wyjątkowość sprawy jego klienta, której przygląda się cały świat. „Proszę państwa, ten człowiek mieszka od trzech lat w Polsce i prowadzi tu działalność gospodarczą, ma polski pesel, jego dzieci chodzą do szkoły, wykonywał szereg czynności administracyjno-cywilnoprawnych od ponad roku. Chciał kupić mieszkanie, więc gdzie tu jest obawa ucieczki i matactwa? - pytał adwokat.
CZYTAJ TAKŻE: Wołodymyr Z. tymczasowo aresztowany na 7 dni. Tak zdecydował sąd! Ukrainiec zostanie wkrótce wydany Niemcom?…
