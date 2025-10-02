„Jak chronić polskie niebo przed dronami? Kupić „Potwora z Tarnowa” - skuteczny, nowoczesny system antydronowy polskich zakładów mechanicznych. Wspierajmy polski przemysł obronny! To obowiązek rządu!” - podkreślił Mateusz Morawiecki, wiceprezes PiS, szef EKR i były premier we wpisie na platformie X.
Mateusz Morawiecki wskazał, że „Zakłady Mechaniczne Tarnów to polska duma i fundament naszej odporności od ponad 100 lat”.
Dziś tworzą „Potwora z Tarnowa”. System antydronowy, który odpowiada na nowe zagrożenia współczesnego pola walki. To zaawansowana technologia. Wielolufowy karabin kalibru 12,7 mm z szybkostrzelnością 3600 pocisków na minutę, wspierany przez radar i odpowiednie systemy optoelektroniczne, które skutecznie neutralizują drony na dystansie do 2 km
— wskazał wiceprezes PiS.
Morawiecki: „Polskie firmy zbrojeniowe mają moc”
W jego opinii „takie innowacje pokazują, że polskie firmy zbrojeniowe mają moc”.
Mają moc, by nasze bezpieczeństwo umacniać, by uniezależniać nas od zagranicznych dostawców. Wspierając rodzime technologie, budujemy nie tylko siłę militarną, ale i suwerenność państwa
— podkreślił były premier.
Pilnujmy tej sprawy, pilnujmy rządzących. Budżet zamówień Ministerstwa Obrony Narodowej musi rozwijać polski biznes, a nie zagraniczny
— dodał Mateusz Morawiecki.
