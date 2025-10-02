„To jest naplucie w twarz polskiemu państwu i obywatelom, którzy mają poczucie, że „doktryna Neumanna” osiągnęła skalę niewyobrażalną. Wystarczy być kolegą Tuska, żeby móc bezkarnie kraść i uprawiać korupcję” - powiedział poseł PiS Marcin Romanowski w paśmie „Budzimy Się” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do umorzenia polskiego wątku ws. afery korupcyjnej Sławomira Nowaka.
Poseł został zapytany o doniesień medialnych, które sugerują, że ekipa rządząca prowadzi podsłuchy opozycji.
To jest sprawa znacznie poważniejsza niż Watergate. Mamy do czynienia z sytuacją, gdy opozycja jest śledzona, nie przez prywatnych ludzi tylko przez organy państwa. Gdyby się okazało, że to jest prawda, a wszystko wskazuje, że tak jest, to pokazuje, że ci ludzie są zdolni do wszystkiego. To jest…
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/742065-romanowski-koalicja-13-grudnia-broni-swoich-przestepcow