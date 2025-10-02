Na Koalicję Obywatelską w wyborach do Sejmu zagłosowałoby 30 proc. ankietowanych; 28,5 proc. respondentów swój głos oddałoby na Prawo i Sprawiedliwość – wynika z opublikowanego dziś sondażu poparcia dla partii politycznych, przeprowadzonego przez United Surveys dla Wirtualnej Polski.
Jak wskazuje portal, w zestawieniu z wrześniowym sondażem poparcie dla Koalicji Obywatelskiej spadło o 2,3 punkty procentowe. Poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości zmalało zaś o 2,2 punkty procentowe.
Na trzecim miejscu w sondażu poparcia uplasowała się Konfederacja z poparciem wśród 14,7 proc. respondentów. Oznacza to wzrost poparcia dla partii o 0,9 pkt proc. w porównaniu z wrześniowym sondażem.
Lewica tuż za podium
Czwarte miejsce zajęła Lewica, na którą swój głos oddałoby 7 proc. ankietowanych (wzrost poparcia o 0,2 pkt proc. względem wrześniowego sondażu), a piąte miejsce – Polskie Stronnictwo Ludowe, na które wskazało 4,7 proc. badanych (wzrost o 0,9 pkt proc.).
Na pozostałych miejscach znalazły się następujące partie: Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (4,1 proc.); Partia Razem (2,2, proc.); Polska 2050 (2 proc.).
Portal Wirtualnej Polski na podstawie powyższych wyników pokazał też podział mandatów w Sejmie. 179 przypadłoby Koalicji Obywatelskiej, 169 - Prawu i Sprawiedliwości, Konfederacja mogłaby liczyć na 80 mandatów, z kolei Lewica na 31.
To jednoznacznie wskazuje, że koalicja 13 grudnia nie ma szans na władzę. KO i Lewica łącznie dysponują 210 mandatami. Większość zdobywa ewentualna koalicja PiS i Konfederacji - razem mają 249 mandatów.
Sondaż partyjny przeprowadziła United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski metodą CATI / CAWI w dniach 26-28 września 2025 roku na próbie N=1000.
tt/PAP/WP
