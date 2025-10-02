„Jest to rozczarowujące. Może nie jest istotne, że dla mnie, ale dla tysięcy ludzi, którzy go wsparli w wyborach prezydenckich i naszą partię” – powiedział Michał Kobosko z Polski 2050, komentując decyzję Szymona Hołowni o poszukiwaniu nowego zajęcia.
Szymon Hołownia poinformował, że 26 września złożył aplikację „w publicznym naborze ogłoszonym przez Sekretarza Generalnego ONZ Antonio Guterresa na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR)”.
Do tej decyzji odniósł się Michał Kobosko, który od początku współtworzył z Hołownią partię Polska 2050. Europoseł nie kryje rozczarowania działaniem lidera.
Jestem w jakimś stopniu oczywiście rozczarowany, bo wsparłem Szymona Hołownię już sześć lat temu, kiedy przyszedł do mnie z pomysłem takim, żeby osoba spoza polityki wystartowała w wyborach prezydenckich w roku 2020. Ja go wsparłem bardzo zdecydowanie i potem zaangażowałem się w pełni w tworzenie naszej partii, ponieważ uważałem i nadal uważam, że jest osobą wybijającą się w polskiej polityce i że przyjdzie jego czas. Więc tu w polskiej polityce, nie tylko w polskiej, ale szczególnie, trzeba cierpliwości, trzeba wytrwałości, no i trzeba odporności wobec razów jakie na człowieka spadają. Szymon Hołownia podjął inną decyzję. W tym kontekście jest to rozczarowujące. Może nie jest istotne, że dla mnie, ale dla tysięcy ludzi, którzy go wsparli w wyborach prezydenckich i naszą partię i Trzecią Drogę wsparli w wyborach parlamentarnych czy wyborach europejskich. Ludzie zaufali liderowi. Z nim, z jego twarzą, z jego nazwiskiem wiązali konkretne nadzieje polityczne
– powiedział.
Wiemy, że stara się o bardzo istotną funkcję międzynarodową. Polaków jest bardzo mało na ważnych funkcjach międzynarodowych. Pan marszałek późno wchodzi do tego wyścigu, ale bardzo aktywnie, bo w tym tygodniu będzie w Stanach Zjednoczonych, będzie w Nowym Jorku, będzie prowadził kampanię w ONZ-cie. I bardzo dobrze. Ja tutaj wspieram jego, jego ambicje i działania, bo jak powiedziałem, brakuje Polaków na wysokich funkcjach międzynarodowych. Natomiast jeżeliby to się nie udało tym razem to jak wiemy, pan marszałek obejmie funkcję wicemarszałka w polskim Sejmie i co najmniej przez te dwa lata będziemy go w tej funkcji widzieli i obserwowali jego działanie. (…)I kto wie, może zmieni zdanie i nie będzie odchodził ze stanowiska przewodniczącego naszej partii
– dodał.
Flotylla dla Gazy
Kobosko odniósł się też do sprawy zatrzymania przez Izrael flotylli, która płynęła z pomocą do Strefy Gazy. Uczestnikiem rejsu jest też poseł Franciszek Sterczewski.
Zawsze, kiedy los Polaków jest niepewny, są narażeni na konkretne ryzyko, to wtedy polskie władze muszą być obecne, muszą interweniować. I tak powinno być również w przypadku tej pokojowej przecież flotylli z pomocą humanitarną, która jest blisko brzegów Strefy Gazy
– stwierdził Kobosko.
