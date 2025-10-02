Tylko U Nas

TYLKO U NAS. Ziobro: W sprawie Nowaka jest pytanie o rolę Tuska. Czy tak reaguje człowiek, który został zdradzony czy raczej wspólnik?

Jest pytanie o rolę w całej tej historii pana Donalda Tuska. Czego on się boi? Czy tam jest coś więcej? Czy to tylko ochrona człowieka, który przekroczył swój mandat i naruszył zaufanie Tuska? Ale czy tak reaguje człowiek, który został zdradzony przez swojego współpracownika i został narażony na utratę reputacji?” - pytał na antenie telewizji wPolsce24 Zbigniew Ziobro, odnosząc się do skandalicznej decyzji Sądu Rejonowego Warszawa-Mokotów o umorzeniu sprawy tzw. polskiego wątku afery korupcyjnej Sławomira Nowaka. Przypomnijmy, że doszło do tego jeszcze przed procesem; powołano się na „oczywisty brak podstaw oskarżenia”.

CZYTAJ WIĘCEJ: Bulwersujące kulisy umorzenia sprawy Nowaka! Zeznania Jacka P. wiarygodne w wątku ukraińskim, w polskim już nie? „Mózg się skręca”

