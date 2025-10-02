51,6 procent badanych pozytywnie oceniło działalność prezydenta Karola Nawrockiego – wynika z opublikowanego w czwartek sondażu IBRiS dla „Onetu”. Negatywnie działalność prezydenta oceniło zaś 38 proc. respondentów.
Na pytanie o ocenę działalności prezydenta, odpowiedź „zdecydowanie dobrze” wskazało 38 procent ankietowanych, zaś na „raczej dobrze” – 13,6 procent.
Oceny negatywne prezydent zebrał od 38 proc. respondentów – w tym 23,3 procent ankietowanych wskazało na odpowiedź „zdecydowanie źle”, a 14,7 proc. na „raczej źle”. Pozostali respondenci (10,4 proc.) wskazało na odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”.
W zestawieniu z wcześniejszym sondażem dotyczącym premiera Donalda Tuska Karol Nawrocki wypada zdecydowanie lepiej. Tusk zebrał zaledwie 39,7 proc. ocen pozytywnych, podczas gdy Nawrocki przekroczył próg 51 proc.
Badanie IBRiS dla Onetu zostało zrealizowane w dniach 19-20 września 2025 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1,1 tys. dorosłych Polaków.
