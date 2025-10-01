Szydło mocno o wystąpieniu Tuska: "Mówi jedno, a robi drugie, równocześnie igrając z bezpieczeństwem Polski i całej UE"

Unia Europejska chce się zbroić, a równocześnie likwiduje swój przemysł - a bez przemysłu nie ma sprzętu wojskowego. To nie ma sensu. I sprowadza na Unię realne niebezpieczeństwo w sytuacji, gdy Rosja produkuje kilkaset wozów bojowych miesięcznie” - przestrzegła była premier, obecnie europoseł PiS Beata Szydło w serwisie X.

Przed szczytem przywódców UE w Kopenhadze odbył się szczyt na temat konkurencyjności, na którym ogłoszona została deklaracja dotycząca tej kwestii. Premier Donald Tusk w przemówieniu przestrzegał przed spadkiem konkurencyjności gospodarki UE.

To nie ma sensu”

Jego przemówienie skomentowała w mediach społecznościowych była premier, obecnie europoseł Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło.

W pełni zgadzam się z Donaldem Tuskiem! Tak jest, zgadzam się ze słowami Donalda Tuska, który dziś powiedział, cytuję: „Rzeczywistość to kwestia bezpieczeństwa, a bezpieczeństwo oznacza zbrojenia, zbrojenia oznaczają stal, a stal oznacza reindustrializację. Musimy być samowystarczalni, nie możemy outsourcować na zewnątrz naszego bezpieczeństwa”

— wskazała .

Unia Europejska chce się zbroić, a równocześnie likwiduje swój przemysł - a bez przemysłu nie ma sprzętu wojskowego. To nie ma sensu. I sprowadza na Unię realne niebezpieczeństwo w sytuacji, gdy Rosja produkuje kilkaset wozów bojowych miesięcznie

— podkreślił.

Stal oznacza węgiel”

Zwróciła jednak uwagę, że premier „zapomniał” o bardzo ważnej kwestii w tej sprawie.

Ale Tusk nie wspomniał o jednym. Zbrojenia oznaczają stal, ale STAL OZNACZA WĘGIEL. A dokładnie, węgiel koksujący, niezbędny do pracy hut stali

— napisała Beata Szydło.

Największym producentem węgla koksującego w UE jest polska firma górnicza JSW. W obecnej sytuacji jej działalność ma strategiczne znaczenie dla Polski i dla całej UE. Bez polskiego węgla koksującego nie będzie europejskiej stali

— zauważyła.

Tymczasem coraz więcej (np. wypowiedzi ministra Motyki) wskazuje na to, że rząd Donalda Tuska dąży do likwidacji JSW. Czyli jak zwykle, Tusk mówi jedno, a robi drugie, równocześnie igrając z bezpieczeństwem Polski i całej UE

— dodała.

