Polska 2050 bez marszałka Sejmu Szymona Hołowni nie ma przyszłości i jest traktowana przez internautów jako kolejny przykład „partii sezonowej” - wynika z raportu Res Futury. 74 proc. użytkowników mediów społecznościowych odnosi się negatywnie do kandydatury Hołowni na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców.
Marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia przekazał, że złożył aplikację „w publicznym naborze ogłoszonym przez Sekretarza Generalnego ONZ Antonio Guterresa na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR)”. Wybierany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na pięcioletnią kadencję Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) odpowiada obecnie za ochronę niemal 130 mln osób przymusowo przesiedlonych i bezpaństwowców na całym świecie. Kadencja obecnego UNHCR kończy się 31 grudnia 2025 r.
Według raportu Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura 74 proc. internautów odnosi się do tej kandydatury negatywnie, zarzucając Hołowni oportunizm i porzucenie krajowej polityki. Do tych zarzutów odniósł wczoraj szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski w Radiowej Trójce. Powiedział, że takie stwierdzenie „nie jest fair, bo przecież wspieramy Polaków w staraniu się o znaczące stanowiska w systemie międzynarodowym”.
Nie szkodźmy tym kandydatom i nie zatruwajmy im życia, jednocześnie mówiąc, że jeśli się starają, to uciekają
— oświadczył.
Z kolei, 12 proc. internautów popiera aplikację lidera Polski 2050, zwracając uwagę na jego doświadczenie w pomocy humanitarnej. „Pozapolityczne doświadczenie” w kwestiach humanitarnych i uchodźców docenia również prezydent Karol Nawrocki. Jak mówił wczoraj w Radiu Zet, Polska powinna mieć Wysokiego Komisarza ONZ ds. uchodźców.
Mamy ponad milion Ukraińców w Polsce, perspektywa Europy Środkowej byłaby z całą pewnością wartością dodaną w ONZ
— ocenił Nawrocki.
35 proc. uważa, że powinien całkowicie zniknąć z polityki
W raporcie Res Futury przeanalizowano również oczekiwania internautów względem Marszałka Sejmu. 35 proc. uważa, że powinien całkowicie zniknąć z polityki, a 21 proc., że należy go rozliczyć za działania polityczne. Z kolei 17 proc. twierdzi, że „może odejść do ONZ, ale skutecznie i definitywnie”. Zdaniem 9 proc. powinien wyjaśnić powody tej decyzji i przeprosić elektorat, a kolejne 7 proc. chce, aby został w polityce, ale w drugorzędnej roli.
Wizerunek Hołowni w social mediach - jak opisują analitycy - uległ silnej erozji i został zdominowany oskarżeniami o koniunkturalizm.
Głównymi propagatorami tego tematu są użytkownicy rozczarowani polityką centrum, byli wyborcy Hołowni oraz sympatycy KO i Lewicy.
Z raportu wynika ponadto, że 64 proc. internautów „obawia się o przyszłość Polski 2050 bez Szymona Hołowni”. Jako argumenty w sieci padają stwierdzenia, że partia była utożsamiana wyłącznie z nim, a decyzja Hołowni jest postrzegana jako ucieczka z tonącego statku. Użytkownicy zwracają również uwagę na to, że notowania sondażowe Polski 2050 spadają poniżej progu wyborczego.
Przeciwnego zdania jest 19 proc. internautów, którzy twierdzą, że partia przetrwa bez dotychczasowego lidera, ale w innym formacie. Najczęściej wskazywanym kierunkiem jest integracja z Koalicją Obywatelską lub PSL. Pojawiają się również przypuszczenia, że nadejdzie proces transformacji pod nowym przywództwem.
Polska 2050 partią sezonową
Polska 2050 jest postrzegana przez internautów jako projekt, który już wyczerpał swoją formułę i obecnie przechodzi proces rozpadu. Użytkownicy traktują ją jako kolejny przykład partii sezonowej. Zdaniem analityków, na tę ocenę złożyły się przede wszystkim spory personalne, a także wewnętrzne głosowania, które mogą zwiastować brak przyszłości partii Hołowni stającej się obrazem kryzysu na polskiej scenie politycznej.
Zgodnie z umową koalicyjną marszałkiem Sejmu do 13 listopada 2025 r. ma pozostać Hołownia, którego później zastąpi współprzewodniczący Nowej Lewicy, obecny wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty.
Rada Krajowa Polski 2050 wskazała minister funduszy i polityki regionalnej, I wiceprzewodniczącą ugrupowania Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz jako kandydatkę na funkcję wicepremiera.
