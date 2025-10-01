Wiceszef MSZ Władysław Teofil Bartoszewski ocenił, że flotylla płynąca z pomocą do Strefy Gazy powinna przerwać swoją misję. „To nie jest misja humanitarna, to jest fikcja i misja propagandowo-polityczna” - powiedział Bartoszewski.
Premier Włoch Giorgia Meloni zaapelowała do aktywistów międzynarodowej flotylli płynącej do Strefy Gazy z pomocą humanitarną, by się zatrzymali. Jej zdaniem każda inna decyzja może stać się przeszkodą dla rozwiązania pokojowego, które zaproponował prezydent USA Donald Trump.
CZYTAJ TAKŻE: Flotylla humanitarna dla Gazy zaatakowana dronami! „Zrzuciły substancje drażniące, a potem granaty hukowe”
Opinia MSZ
Bartoszewski był pytany w Radiu ZET, czy premier Włoch ma rację i flotylla powinna przerwać swoją misję.
Oczywiście, dlatego że to nie jest misja humanitarna, to jest fikcja
— powiedział wiceszef MSZ.
Dopytywany, czy to jest zatem misja propagandowa, Bartoszewski odparł: „tak, propagandowo-polityczna”.
Wiceszef polskiej dyplomacji przekazał, że premier Meloni zaproponowała rozwiązanie, zgodnie z którym pomoc humanitarna mogłaby trafić do Strefy Gazy przy zaangażowaniu patriarchów na Cyprze i w Jerozolimie.
Czyli ta pomoc humanitarna dotarłaby do Gazy, dzięki pośrednictwu dwóch patriarchów i premier Meloni. Tylko, że wtedy nie można by zrobić z tego spektaklu
— zauważył wiceszef MSZ.
CZYTAJ TAKŻE: Flotylla płynie z pomocą dla Strefy Gazy. Na jednym ze statków jest Sterczewski. Sikorski… opublikował sondę. Poseł reaguje
Co ze Sterczewskim
Pytany był też, czy resort dyplomacji pomoże posłowie Franciszkowi Sterczewskiego (KO), który jest na pokładzie jednego ze statków, jeżeli dojdzie do ewakuacji.
Jeżeli będziemy mogli mu dać pomoc konsularną, to oczywiście taką otrzyma, jak każdy Polak, cała trójka (Polaków) otrzyma taką pomoc. Jesteśmy w stałym kontakcie nie tylko z Izraelczykami w Jerozolimie i w Tel Awiwie, ale również z rządami Hiszpanii i Włoch
— podkreślił Bartoszewski.
Na pytanie, czy rząd wystawi rachunek Sterczewskiemu, wiceszef MSZ odpowiedział, że „jest rzeczą praktykowaną na świecie, że państwa, które udzielają pomocy ludziom, którzy idą tam, gdzie nie powinni, mimo wyraźnych ostrzeżeń państwa robią to, potem za to muszą płacić”. Dopytywany, czy poseł Sterczewski powinien zapłacić za ewentualną akcję ewakuacyjną, Bartoszewski stwierdził, że „z całą pewnością nie powinni to być podatnicy”.
Sterczewski w drodze
Franciszek Sterczewski swoją podróż dokumentuje w mediach społecznościowych.
Jak wskazał znajduje się już mniej niż 120 mil morskich od gazy, co oznacza, że statek wkroczył w strefę wysokiego ryzyka.
Więcej o sprawie polityk powiedział w nagraniu.
Okrążały nas statki wojskowe mniejsze i większe. Wciąż niektóre widać na horyzoncie. Niemniej jednak troszkę jest uspokojona atmosfera i duch w nas nie gaśnie, bo płyniemy dalej, żeby przełamać nielegalną blokadę Strefy Gazy i zmusić rządy całego świata, żeby zakończyły to ludobójstwo i zrobiły wszystko, żeby powstał korytarz humanitarny z prawdziwego zdarzenia, który mógłby uratować życie wszystkich zamkniętych w Strefie Gazy. To jest moment na działanie. To już nie jest moment na jakieś żarty, sondy w internecie, czy fałszywą dyplomację. Czas na działanie jest teraz
— mówił.
Flotylla Sumud
Globalna Flotylla Sumud jest międzynarodową inicjatywą, w której uczestniczą przedstawiciele ponad 40 krajów. Na pokładzie jednostek wchodzących w jej skład znajdują się również Polacy, wśród nich poseł Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris, prezes Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak oraz dziennikarka i aktywistka Ewa Jasiewicz, autorka książki „Podpalić Gazę”. W składzie włoskiej delegacji jest między innymi kilku parlamentarzystów.
Porozumienie zaproponowane przez Trumpa zakłada trwałe zakończenie działań wojennych, uwolnienie izraelskich zakładników w zamian za palestyńskich więźniów i zatrzymanych, zwiększenie napływu pomocy humanitarnej i odbudowę palestyńskiego terytorium.
Hamas miałby oddać władzę i złożyć broń, a Strefą Gazy rządziłaby tymczasowa palestyńska administracja. Rozmieszczono by tam również międzynarodowe siły stabilizacyjne. Całością zarządzałaby międzynarodowa Rada Pokoju kierowana przez Trumpa. Docelowo władzę nad Strefą Gazy miałaby przejąć zreformowana Autonomia Palestyńska.
W umowie zapisano, że mieszkańcy Strefy Gazy nie zostaną zmuszeni do jej opuszczenia, a nawet będą zachęcani, by w niej pozostać. Wykluczono też ponowną izraelską okupację lub aneksję. Wojska izraelskie miałyby stopniowo wycofywać się ze Strefy Gazy wraz z przejmowaniem odpowiedzialności przez siły stabilizacyjne i demilitaryzacją tego terytorium.
as/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/742023-wiceszef-msz-atakuje-sterczewskiego-i-jego-misje-w-gazie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.