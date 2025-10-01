Szymon Hołownia poinformował, że nie będzie ubiegał się o to, aby dalej być przewodniczącym Polski 2050. Decyzję tę skrytykował w mediach społecznościowych Piotr Zgorzelski z PSL. „To lider, który opuszcza własne ugrupowanie, kiedy jest w najtrudniejszej sytuacji” - ocenił.
Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski skrytykował lidera Polski 2050 Szymona Hołownię, który zapowiedział, że nie zamierza ubiegać się o funkcję przewodniczącego partii, którą sam założył. Wiadomo także, że po tym, jak Hołownia przestanie być marszałkiem Sejmu, nie zajmie przysługującego wówczas jego formacji miejsca wicepremiera. Jak poinformował, 26 września złożył aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez sekretarza generalnego ONZ na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców.
Atak Zgorzelskiego
Zgorzelski jako przykład stawiał lidera swojej formacji - Władysława Kosiniaka-Kamysza
Lider Trzeciej Drogi, Władysław Kosiniak-Kamysz, brał odpowiedzialność za PSL w największym kryzysie
— stwierdził Zgorzelski.
Szymon Hołownia w najtrudniejszym momencie swoje środowisko – Polska2050 – zostawia. To lider, który opuszcza własne ugrupowanie, kiedy jest w najtrudniejszej sytuacji
— wskazał.
To znacząca różnica w postawach
— dodał polityk PSL.
