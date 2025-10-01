Prokurator Paweł Wilkoszewski powiedział wczoraj portalowi wPolityce.pl, że niebawem miał być przesłuchany jako świadek przed komisją ds. Pegasusa, jednak po jej ostatnim posiedzeniu - tym, na które policja doprowadziła byłego ministra Zbigniewa Ziobrę - został zawieszony. Wywiad skomentował na platformie X Mariusz Kamiński, europoseł PiS i były szef MSWiA, w zeszłym roku przetrzymywany w areszcie przez koalicję 13 grudnia. „Ci, którzy skutecznie walczyli z patologiami, są dziś ofiarami władzy” - napisał.
Prokurator generalny Waldemar Żurek złożył wczoraj do Trybunału Konstytucyjnego (tego samego TK, którego obecny rząd nie uznaje!) wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego i zarazem prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego w związku z wykorzystywaniem przez służby systemu Pegasus w czasie, kiedy Święczkowski był Prokuratorem Krajowym. Jak się okazuje, minister chce „pociągnąć do odpowiedzialności” także prokuratora Pawła Wilkoszewskiego.
Około dwa tygodnie temu od prokuratora z zespołu śledczego ds. Pegasusa w Prokuraturze Krajowej - nazwijmy go tak potocznie – który zajmuje się właśnie kwestią kontroli operacyjnych w latach 2017-2023, otrzymałem wezwanie do stawiennictwa na przesłuchanie w charakterze świadka. Miałem się stawić w piątek 26 września, ale 25 września po popołudniu dostałem telefon z sekretariatu, w którym urzędniczka powiedziała mi, że to wyznaczone na następny dzień przesłuchanie jest nieaktualne. Co się takiego stało, że po dwóch tygodniach od otrzymania wezwania na przesłuchanie w charakterze świadka, moja rola procesowa została zmieniona. Nie mam być już świadkiem, ale potencjalnie podejrzanym
— powiedział w rozmowie z portalem wPolityce.pl Wilkoszewski, który został zawieszony w czynnościach służbowych.
Były minister komentuje rozmowę z prok. Wilkoszewskim
Prokurator podkreślił również, że o wniosku sędziego Żurka dowiedział się… dopiero z wczorajszej konferencji prok. Anny Adamiak i prok. Przemysława Nowaka!
Do rozmowy z prok. Wilkoszewskim na łamach portalu wPolityce.pl odniósł się na platformie X europoseł PiS Mariusz Kamiński. Przypomnijmy, że Kamiński oraz Maciej Wąsik, jego wieloletni współpracownik, a obecnie również europoseł, na początku 2024 r. doświadczali represji ze strony rządu Tuska.
Rząd kontynuuje represje wobec prokuratorów i funkcjonariuszy zajmujących się tropieniem przestępczości w Polsce. Ci, którzy skutecznie walczyli z patologiami, są dziś ofiarami władzy. Wypowiedziano wojnę funkcjonariuszom RP, bowiem służby i prokuratura nie chciały przymykać oczu na przestępstwa środowiska obecnej władzy
— napisał polityk PiS.
