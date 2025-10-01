„Zrobię wszystko jako prezydent Polski, aby rozwijać nasze technologie obronne XXI wieku. Dlatego właśnie w Biurze Bezpieczeństwa narodowego powstaje Departament Technologii Przełomowych, który będzie łączył naszą odpowiedzialność za granicę, za bezpieczeństwo państwa polskiego także z rozwojem nowych technologii. Chciałbym wyjść w czasie swojej kadencji naprzeciw oczekiwaniom środowiska akademickiego, także Politechniki Gdańskiej” - podkreślił prezydent Karol Nawrocki w swoim wystąpieniu na inauguracji roku akademickiego Politechniki Gdańskiej.
Potrafimy zrobić wiele i osiągnąć wiele, jeśli z jednej strony państwo inwestuje w badania naukowe i akademickie, a z drugiej strony mamy doskonałe kadry i doskonałych studentów, którzy dbają o naszą przyszłość. Bo przyszłość jest wyzwaniem, także i dzisiaj dla nas
— powiedział prezydent.
Przyszłość jest wyzwaniem, które wymaga od nas właśnie państwa pracy, ale także zaangażowania studentów, którzy rozpoczynają dzisiaj rok akademicki. Dziś stoimy przed wyzwaniami wyjątkowymi w XXI wieku. To z jednej strony budowa przez państwo polskie Centralnego Portu Komunikacyjnego, która nie może odbyć się bez zaangażowania intelektualistów, profesorów i specjalistów od kwestii technologicznych, tworząc logistyczny hub dla całej Europy i dla całego świata, ale stanowiąc także o tym, że Polska w końcu będzie połączona: ta wielka Polska, polskie aglomeracje i Polska lokalna, za sprawą Kolei Dużych Prędkości. Dlatego tak bardzo się cieszę i staję dzisiaj przed państwem z takim poczuciem, że przyszłość jednoczy wszystkie środowiska polityczne, także w polskim parlamencie
— dodał.
Rewolucja technologiczna i jej wyzwania
Cieszę się, że inicjatywa ustawodawcza polskiego prezydenta w ostatnich dniach przeszła przez Sejm, łamiąc często męczącą nas wszystkich pragmatykę polityczną i pokazując, że my, Polacy wobec przyszłości potrafimy się łączyć
— mówił Karol Nawrocki.
Stajemy także przed wyzwaniami przyszłości. O tym mówił pan rektor dzieląc się sukcesami Politechniki Gdańskiej, tak ważnymi w zakresie naszego bezpieczeństwa. Tak. Pole bitewne XXI wieku, dzisiaj już to wiemy, zmienia się w sposób radykalny. Z jednej strony to wciąż tradycyjne działania i walka artyleryjska, ale z drugiej strony to wojna XXI wieku. Wojna, w której potrzebne są drony, potrzebne są systemy antydronowe, bezzałogowe statki - i powietrzne, i morskie. Dlatego tak ważny jest ten wielki sukces Politechniki Gdańskiej i dlatego ważna jest, myślę, dla państwa, dla środowiska akademickiego, deklaracja Zwierzchnika Sił Zbrojnych, że zrobię wszystko jako prezydent Polski, aby rozwijać nasze technologie obronne XXI wieku
— dodał.
Dlatego właśnie w Biurze Bezpieczeństwa narodowego powstaje Departament Technologii Przełomowych, który będzie łączył naszą odpowiedzialność za granicę, za bezpieczeństwo państwa polskiego także z rozwojem nowych technologii. Chciałbym wyjść w czasie swojej kadencji naprzeciw oczekiwaniom środowiska akademickiego, także Politechniki Gdańskiej. Stąd inicjatywa ustawodawcza o funduszu technologii przełomowych. O tym też wspominał pan rektor, a dzisiejsi studenci z całą pewnością wiedzą, że jesteśmy drodzy państwo w momencie rewolucji przemysłowej 4.0, rewolucji technologicznej, która dzieje się właściwie na naszych oczach każdego dnia. Przeżyliśmy już rewolucję atomową(…). Przeżyliśmy rewolucję internetu i dzisiaj internet wydaje nam się rzeczą powszechną. Jest po prostu zastaną rzeczywistością. A dziś jesteśmy w zakresie rewolucji odnoszącej się i do sztucznej inteligencji, i do nowych technologii
— podkreślił.
Nie uda nam się wygrać, szanowni państwo, w konkurencji gospodarczej i międzynarodowej bez państwa, bez akademików, bez intelektualistów, bez kadr technicznych, bez studentów, bez tych, którzy pracują nad najważniejszymi rozwiązaniami w odniesieniu do rewolucji technologicznej, w której jesteśmy. I dlatego złożyłem inicjatywę ustawodawczą o powołaniu funduszu technologii przełomowych. Bez was rewolucji technologicznej XXI wieku nie uda się po prostu wygrać
— zwrócił uwagę prezydent.
Światowa renoma polskich naukowców
Wyzwania przyszłości to także oczywiście nasze bezpieczeństwo. energetyczne. Wiele wydziałów Politechniki Gdańskiej zajmuje się oczywiście zakresem i ekonomii, i gospodarki, ale także naszą odpowiedzialnością za bezpieczeństwo energetyczne. Mamy już terminal LNG w Świnoujściu, w Gdańsku powstaje także terminal pływający. Tak, bezpieczeństwo energetyczne jest częścią systemu immunologicznego narodu polskiego, który wspólnie, każdego dnia na wszystkich zajęciach państwo budujecie. i za to z głębi serca serdecznie chciałem państwu podziękować
— dodał Nawrocki.
Chciałem też podzielić się właśnie dzisiaj właśnie wśród państwa pewnym doświadczeniem sprzed kilku dni. Podczas zgromadzenia ogólnego organizacji Narodów Zjednoczonych zadałem sobie trud także, aby spotkać się z najważniejszymi firmami amerykańskiego biznesu. Tego biznesu, który odpowiada za przemysł zbrojeniowy z przedstawicielami i z szefami Google, Amazona i wieloma prezesami najważniejszych amerykańskich firm, które tworzą w Polsce miejsca pracy, inwestują w Rzeczpospolitą Polską. I mówię to nie dlatego, żeby się chwalić, że takie spotkanie miałem, ale po to, aby przekonać państwa, że wszyscy przedstawiciele największych amerykańskich firm - i nie jest to moje pierwsze doświadczenie - mówią, że inwestycje w samej Rzeczpospolitej, a z drugiej strony umiejętności inżynierskie, umiejętności językowe, postęp technologiczny w Polsce, oceniają najwyżej w całej Europie i wiedzą, że Polska stanowi konkurencję dla całego świata. Słyszałem to literalnie od każdego przedstawiciela amerykańskiego biznesu. Chciałbym więc wam, drodzy studenci, powiedzieć za sprawą tego, że historia jest naszą mądrością i przywołując te postacie, które przywołałem i odnosząc się do teraźniejszości, powiedzieć tak może kolokwialnie, że Polak potrafi, a wy każdego dnia dowodzicie, że jesteśmy w czołówce europejskiej i światowej i czeka nas piękna przyszłość właśnie dzięki państwu, dzięki akademikom i dzięki studentom, przyszłym absolwentom Politechniki Gdańskiej
— ocenił.
Panie rektorze, składam jasną deklarację, że wszystkie wysiłki Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego i pozostałych polskich, gdańskich, pomorskich uczelni dążące do konsolidacji działania, jako prezydent Polski będę wspierał. Chciałem złożyć panu rektorowi taką deklarację, bo mam świadomość jak wiele to może przynieść korzyści dla polskiego bezpieczeństwa, dla polskiej gospodarki, dla polskiej medycyny, dla naszego życia codziennego
— podkreślił prezydent.
Swoje wystąpienie zakończył słowami: „Niech żyje Polska! Niech żyje Politechnika Gdańska”.
