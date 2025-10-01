„Donaldowi Tuskowi coś się pomyliło. On wcale nie ma takiej pozycji politycznej, żeby teraz rugać swoich koalicjantów. Wręcz przeciwnie, ma bardzo słabą większość w Sejmie, nie ma sprzyjającego sobie prezydenta” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były pełnomocnik rządu Zjednoczonej Prawicy ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. Skomentował też kwestię zatrzymania Wołodymyra Z., którego Niemcy podejrzewają o udział w wysadzeniu gazociągu Nord Stream.
CZYTAJ WIĘCEJ: Politycy PiS triumfują! Wielkie sejmowe zwycięstwo ws. prezydenckiego projektu CPK. Morawiecki: „Jedziemy do przodu”
Marcin Horała w programie „Kontra” Tadeusza Płużańskiego nie ukrywał swojej radości po zwycięskim głosowaniu ws. prezydenckiego projektu powrotu do oryginalnej wersji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Stało się to dzięki głosom części polityków Polski 2050.…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/742002-tylko-u-nas-horala-tuskowi-cos-sie-pomylilo