Gosek: Służby Tuska mogły inwigilować co najmniej kilkunastu posłów opozycji. "Bardziej inwazyjne niż Pegasus"

Według uzyskanej przez nas wiedzy, byliśmy inwigilowani także w trakcie prezydenckiej kampanii wyborczej. Chcę być precyzyjny, te informacje mam potwierdzone w bardzo wiarygodnych źródłach. Część z tych osób była członkami sztabu wyborczego pana prezydenta Karola Nawrockiego” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Mariusz Gosek. Dopytywany, dodał, że część parlamentarzystów to osoby współpracujące z byłym ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą.

Czy te informacje - dokładnie potwierdzone, doprecyzowane i ujawnione - wstrząsną polską polityką?

Dotarliśmy do informacji że służby Donalda Tuska inwigilowały bardzo silnym narzędziem instrumentem, dużo bardziej inwazyjnym niż Pegasus, co najmniej kilkunastu posłów opozycji. O szczegółach będziemy informowali w najbliższym czasie, bo chcemy, żeby ta informacja była jak najbardziej precyzyjna…

