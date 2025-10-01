„Według uzyskanej przez nas wiedzy, byliśmy inwigilowani także w trakcie prezydenckiej kampanii wyborczej. Chcę być precyzyjny, te informacje mam potwierdzone w bardzo wiarygodnych źródłach. Część z tych osób była członkami sztabu wyborczego pana prezydenta Karola Nawrockiego” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Mariusz Gosek. Dopytywany, dodał, że część parlamentarzystów to osoby współpracujące z byłym ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą.
Czy te informacje - dokładnie potwierdzone, doprecyzowane i ujawnione - wstrząsną polską polityką?
Dotarliśmy do informacji że służby Donalda Tuska inwigilowały bardzo silnym narzędziem instrumentem, dużo bardziej inwazyjnym niż Pegasus, co najmniej kilkunastu posłów opozycji. O szczegółach będziemy informowali w najbliższym czasie, bo chcemy, żeby ta informacja była jak najbardziej precyzyjna…
