1 października 2024 r. ruszył program Aktywny Rodzic, który obejmuje trzy świadczenia dla rodziców dzieci od 12. do 35. miesiąca życia. Premier Donald Tusk zamieścił w mediach społecznościowych „urodzinowy” filmik. „Za rok będzie jeszcze więcej powodów do świętowania” - zapowiedział premier, którego negatywnie ocenia ponad połowa Polaków. „Antymidasie, tak ‘wspieracie’ rodziny: żłobek kosztował 300 zł, teraz ponad 1500 zł - podniesione po ‘babciowym’ przez wasze samorządy” - przypomniał poseł PiS Michał Woś. Podobnych wpisów było więcej.
To nie są moje urodziny ale jest co świętować. Mogłoby się wydawać, że program dopiero raczkuje. Nie, bzdura. Dzięki „babciowemu” (wariant „Aktywni rodzice w pracy”) ponad 630 tys. dzieci objętych jest pomocą. 1500 złotych dla rodziców. Niektórzy wydają na żłobek, niektórzy na opiekę, na dziadka, na babcię
— powiedział w filmiku opublikowanym na platformie X Tusk.
Uwierzcie mi, to nie jest nasze ostatnie słowo. I za rok będzie jeszcze więcej powodów do świętowania
— dodał szef rządu.
Na nagraniu widać „urodzinową” babeczkę z jedną świeczką. Tusk dodał opis „To już roczek!” i hasztag „Wspieramy Rodziny”. Na końcu szef rządu zdmuchuje świeczkę, a później zaczyna jeść babeczkę.
Mmmm, pyszna ta babeczka
— mówi.
Prawda o „babciowym”
Premier, którego rząd negatywnie ocenia ponad połowa Polaków próbował więc ocieplić wizerunek w typowym dla siebie stylu - infantylnym filmikiem w mediach społecznościowych. I doczekał się odpowiedzi.
Antymidasie, tak „wspieracie” rodziny: żłobek kosztował 300 zł, teraz ponad 1500 zł - podniesione po „babciowym” przez wasze samorządy
— skomentował poseł PiS Michał Woś.
Czy można z aktywnością w social mediach łączyć sprawowanie funkcji premiera? Kolejny sondaż przynosi prostą odpowiedź: nie można. Już tylko 29 proc. Polaków deklaruje zaufanie do tego rządu. A premier najważniejszego państwa wschodniej flanki NATO? Szkoda gadać
— napisał Błażej Poboży, doradca prezydenta RP Karola Nawrockiego.
Tak właśnie „wspieracie” rodziny – zakuwając niewinną urzędniczkę z ministerstwa sprawiedliwości Urszulę D. w kajdanki na oczach jej dziecka. Potem miesiącami odmawialiście jej spotkań z własnym synem. A chore dziecko innej aresztowanej urzędniczki omal nie odebrało sobie życia z tęsknoty za matką. Tak wspieracie rodziny. I ty, Tusku – z tego będziesz zapamiętany. Czy chciałbyś żeby ktoś tak potraktował twoją żonę lub córkę?
— skomentował internauta „Jack Strong”.
CZYTAJ TAKŻE: Rodzice nabici w butelkę! Brali środki z „babciowego”, a teraz będą musieli oddawać pieniądze. ZUS podaje szczegóły
Znów zaskakujący dobór podkładu muzycznego!
A żeby było jeszcze ciekawiej, doszło do podobnej sytuacji, jak w przypadku osławionego filmiku, gdzie jako podkładu muzycznego użyto utworu amerykańskiego rapera Melly Mike’a „Young Black & Rich”.
Tym razem osoba odpowiedzialna za konta premiera w social mediach użyła zremiksowanego fragmentu kawałka 50 Centa: „In da club”: „Go shawny, it’s your birthday” („Hej, laska! To twoje urodziny”). Dobrze, że nie użyto dłuższego fragmentu: „Będziemy imprezować jak w twoje urodziny/Będziemy pić Bacardi jak na twoje urodziny/I czujesz, że mam w d…, że to nie twoje urodziny”). Ale za to jest zwrotka (tyle że wyciszona i przytłumiona wypowiedzią Tuska):
Znajdziesz mnie w klubie: w ręku butelka szampana/ Kochanie, mam tabsy, jeśli kręcą cię dragsy/ Mam ochotę na seks, a nie miłość do rana/Więc przytul się, jeśli masz ochotę być ocierana
CZYTAJ TAKŻE: Tusk pokazał nowy filmik. Co poszło nie tak? Wszystko! „Ten też wziął łódź z KPO?”. W tle dość specyficzny podkład muzyczny
Utwór 50 Centa o alkoholu, narkotykach, imprezowaniu i seksie to naprawdę oryginalny pomysł na promocję programu prorodzinnego.
aja/PAP, X
