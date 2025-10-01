Prezes TK Bogdan Święczkowski przyznał, że spodziewał się wniosku o uchylenie mu immunitetu. Dodał, że żałuje, iż wniosek nie objął także sprawy oprogramowania Hermes, gdyż wtedy - jak stwierdził - dwie sprawy byłyby załatwione za jednym zamachem. Według niego, obecna władza nie cofnie się przed niczym.
Rzeczniczka PG Anna Adamiak poinformowała wczoraj, że prokurator generalny Waldemar Żurek złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Trybunału Bogdana Święczkowskiego. Chodzi o podejrzenie przekroczenia uprawnień w czasie, kiedy sprawował funkcję prokuratora krajowego. Sprawa dotyczy użycia systemu Pegasus. Według prokuratury, Święczkowski miał zlecić - bez odpowiednich pisemnych upoważnień - przeprowadzenie kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi, które były prowadzone przez CBA wobec Romana Giertycha.
Wojna polityczna
Święczkowski stwierdził dziś w Radiu Wnet, że spodziewał się wniosku o uchylenie mu immunitetu.
Żałuję tylko, że pan Żurek nie przesłał też wniosku o uchylenie immunitetu w sprawie Hermesa, bo wtedy byśmy dwie sprawy za jednym zamachem załatwili. Ale pewnie będzie czekał, żeby za dwa, trzy miesiące znowu ponowić jakiś wniosek o uchylenie mojego immunitetu
— powiedział prezes TK.
Święczkowski ocenił, że Trybunał Konstytucyjny - dlatego, że stoi na straży konstytucji i praworządności - został uwikłany w wojnę polityczną.
Obecnie rządzący próbują wszystkie niezależne, jeszcze niezawisłe organy państwa doprowadzić do zaprzestania działalności. Po to jest wniosek o uchylenie immunitetu I prezes SN Małgorzaty Manowskiej, po to jest wniosek o uchylenie mojego immunitetu. Myślę, że podobne działania są podejmowane wobec sędziów z Krajowej Rady Sądownictwa. Przyjdzie czas też na pana prezydenta, bo uważam, że ta władza się nie cofnie się przed niczym
— mówił Święczkowski.
Dodał, że „ta władza chce być bezkarna”.
„Gorsząca polityczna hucpa”
W ocenie prokuratury, Święczkowski jako prokurator krajowy polecił prokuratorowi Pawłowi Wilkoszewskiemu, bez uprzedniego wydania pisemnego upoważnienia, przeprowadzenie kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi prowadzonymi wobec Romana Giertycha w okresie od 17 lipca 2019 r. do 4 grudnia 2019 r, której zakres i cele wykraczały poza ramy tej kontroli. Według PK, kontrola miała być skierowana na uzyskanie informacji o życiu osobistym i zawodowym Giertycha oraz prowadzonej działalności politycznej, a także o sprawach prowadzonych przez niego jako obrońcę i adwokata.
Zdaniem prokuratury, Święczkowski przekroczył również swoje uprawnienia zlecając wykonanie kopii materiałów pozyskanych w ramach kontroli operacyjnej prowadzonej wobec Romana Giertycha.
W wydanym wczoraj oświadczeniu Święczkowski stwierdził, że dotyczący go wniosek PG, to „gorsząca polityczna hucpa” i zapewnił, że wszelkie decyzje i polecenia, które wydawał w czasie, gdy pełnił funkcję prokuratora krajowego „były zgodne z prawem i mieściły się w kompetencjach przyznanych mu przez ustawę Prawo o prokuraturze”.
PG w związku ze sprawą złożył też wniosek o uchyleniu immunitetu prokuratorowi Wilkoszewskiemu. Z tego względu zawiesił go w wykonywaniu obowiązków na sześć miesięcy, a neo-prokurator krajowy Dariusz Korneluk, jako jego przełożony, złożył wniosek o wszczęciu przeciwko niemu postępowania dyscyplinarnego.
