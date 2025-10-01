Ryszard Petru zapowiedział w mediach społecznościowych, że będzie ubiegał się o stanowisko przewodniczącego Polski 2050. „Proponuję powrót do korzeni, czyli do tego, co stało za sukcesem naszego ugrupowania i całej Trzeciej Drogi: do przedsiębiorczości, rozsądnej transformacji energetycznej, adresowanej polityki społecznej rozwiązującej problemy konkretnych ludzi” - zaznaczył.
Ryszard Petru tłumaczył motywy swojej decyzji i przekonywał, że tylko powrót do tradycyjnych dla jego ugrupowania idei może zapewnić sukces polityczny.
Będę startował na przewodniczącego partii Polska 2050. Postanowiłem ubiegać się o funkcję przewodniczącego partii Polska 2050. Podejmuję to wyzwanie wierząc, że jesteśmy w stanie odzyskać wyborców, którzy zaufali nam w 2023 roku – i wiem, jak to zrobić. Proponuję powrót do korzeni, czyli do tego, co stało za sukcesem naszego ugrupowania i całej Trzeciej Drogi: do przedsiębiorczości, rozsądnej transformacji energetycznej, adresowanej polityki społecznej rozwiązującej problemy konkretnych ludzi
— napisał na X.
Podziękowania dla Hołowni
Petru dziękował też założycielowi Polski 2050 Szymonowi Hołowni, stwierdzając, że chciał, aby marszałek Sejmu został wicepremierem w rządzie Donalda Tuska.
Jestem wdzięczny Szymonowi Hołowni za stworzenie naszego Projektu. Bez Polski 2050 - i szerzej - bez Trzeciej Drogi - którą tworzyliśmy wspólnie z Polskim Stronnictwem Ludowym, nie było zwycięstwa w 2023 roku i Koalicji 15 października. Chcę podziękować Szymonowi nie tylko za utworzenie ugrupowania, ale również za zapał, który pozostał zarówno w ugrupowaniu (pomimo trudności) jak i w stowarzyszeniu Polska 2050, które do dziś działa aktywnie
— wskazywał.
Byłem zwolennikiem udziału Szymona Hołowni w rządzie w randze wicepremiera. Wybrał on inną formę realizacji swego politycznego zaangażowania. Ma do tej decyzji pełne prawo i decyzję tę trzeba uszanować. Jego działalność polityczna nie tylko w Polsce, ale i zagranicą tworzy nowe wyzwania dla naszego ugrupowania, jak również całej koalicji
— dodał.
Wspieranie koalicji
Były szef partii Nowoczesna wskazywał, że głównym zadaniem Polski 2050 jest obecnie wspieranie koalicji rządzącej, do której ugrupowanie to należy.
Rolą i zadaniem partii Polska 2050 powinno być wpieranie koalicji poprzez realizację naszych postulatów programowych rozszerzając tym samym poparcie dla naszej partii. Potrzebujemy powrotu do źródeł: Polski przedsiębiorczej, zielonej, pamiętającej o potrzebujących
— napisał na X.
Dziś, w 2025 roku wyzwania są większe, niż były dwa lata temu. Musimy w sposób właściwy odpowiedzieć na obiektywne zagrożenie jakie niesie wojna hybrodowa wobec Polski. Zagrożenie ze strony Rosji i wdzierających się w naszą przestrzeń powietrzną dronów, ale także ze strony Białorusi i nielegalnych migrantów wspieranych przez służby białoruskie forsujących polską granicę. To tylko przykłady nowych wyzwań
—podkreślił.
Pięć punktów na dwa lata
Pozwólcie, że przedstawię skrótowo pięć postulatów, które powinny być w moim przekonaniu naszym głównym przekazem na najbliższe dwa lata: 1. Przedsiębiorczość. Szliśmy do wyborów z hasłem obniżki składki zdrowotnej do poziomu sprzed Polskiego Ładu. Ten postulat jest wciąż aktualny. Proste i ludzkie podatki powinny być naszym hasłem! Równolegle zgłaszam projekt ustawy gwarantującej, że składka zdrowotna w sposób automatyczny nie wzrośnie w przyszłym roku, jak mówi obecnie ustawa. To minimum. Minimum, którego Polacy od nas oczekują
— napisał.
2. Zielona transformacja. Jest niezbędna, ale musi być realizowana zgodnie ze zdrowym rozsądkiem. Nie może rodzić wyższych kosztów dla społeczeństwa czy polskich firm. Wymiarem konkretnym powinno być wyznaczenie roku 2032 jako daty zeroemisyjności wszystkichautobusów miejskich w Polsce. To ambitny, ale realny plan, możliwy do zrealizowania przy wsparciu środków europejskich
— zapowiadał.
3. Ludzkie sprawy. Powinniśmy walczyć z bezduszną biurokracją. Choćby taką, która osobom przez lata płacącym dobrowolne składki na prywatne konta w ZUS nagle zabiera prawie całe ich oszczędności informując, że nie powinni byli wcześniej płacić. Naszą rolą powinna być walka z takim bezdusznym podejściem czy to przez zmiany legislacji czy też poprzez interwencje
— dodał.
4. Szczelne granice. Polska będąca pod presją wojny hybrydowej musi dbać o szczelność polskich granic i niedopuszczenie do nielegalnej migracji. To nie wyklucza polityki migracyjnej polegającej na ściąganiu do Polski tych, których umiejętności są u nas potrzebne i będą akceptować naszą kulturę i nasze reguły gry
— ciągnął dalej.
5. Bezpieczeństwo. Polskie bezpieczeństwo będzie pochodną siły polskiej gospodarki, gdyż silna gospodarka to silna armia. Ważne, aby środki przeznaczane na polskie uzbrojenie trafiały do polskich firm prywatnych, które dzięki temu dostaną szansę na prawdziwy skok rozwojowy. Musi być to finansowane w ramach rozsądnej i odpowiedzialnej polityki fiskalnej
— wskazywał Petru.
„Nie mogę stać z boku”
Ryszard Petru wyraził nadzieję, że wybory kierownictwa Polski 2050 będą połączone z głęboką dyskusją programową.
Mam nadzieję, że debata wyborcza w ramach naszego ugrupowania skupi się na programie. Chętnie porozmawiam również o edukacji (w tym. obowiązkowej lekcji edukacji zdrowotnej), o zdrowiu (w tym. prostych organizacyjnych zmianach skracających kolejki do lekarza), czy transporcie (m.in. 50 minut do szybkiej kolei dla każdego mieszkańca kraju). Dziś jedynie zapraszam do debaty. Chodzi o to aby wybrać program, który pozwoli nam odzyskać wyborców i wspólnie z partnerami koalicyjnymi wygrać kolejne wybory
— przekonywał.
W tym kontekście opowiadam się za asertywną, a jednocześnie koncyliacyjną współpracą w koalicji. Są różnice programowe, to oczywiste. Trzeba szukać kompromisów, ale nie poprzez media, ale w ramach koalicji. Wyborcy nam nie wybaczą sporów, stylu konfrontacji, głosowań niezgodnie ze stanowiskiem rządu. To po prostu jest źle odbierane. Skuteczna współpraca to elementarz polityki
— dodał.
Rywalizacja w ramach naszego ugrupowania nie będzie łatwa. Ale nie mogę stać z boku gdy przed nami tak wielkie wyzwania. Jesteśmy w stanie odbudować zaufanie i poparcie z 2023. Głęboko w to wierzę!
— zapewnił Ryszard Petru.
maz/X
