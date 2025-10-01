„Jest wielkie rozgoryczenie wśród społeczeństwa jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, bo widzimy pogłębiający się chaos, pogłębiającą się degradację wymiaru sprawiedliwości. (…) To jest tragiczna informacja, bo niezależny i niezawisły wymiar sprawiedliwości to jest podstawa ustroju demokratycznego. Ludzie muszą czuć się bezpiecznie w swoim państwie” - podkreśliła na antenie Telewizji wPolsce24 posłanka Prawa i Sprawiedliwości Maria Koc, odnosząc się do sondażu, z którego wynika, że Polacy nie mają zaufania do wymiaru sprawiedliwości.
Polacy nie ufają sądom
Maria Koc pytana była o sondaż, który pojawił się kilka dni temu. Z badania przeprowadzonego przez IBRiS dla „Rzeczpospolitej” wynika, że ponad połowa Polaków nie ufa sądom. „Zaufanie do sądownictwa spadło w ciągu roku o 6,2 pkt proc., a zdecydowana nieufność wzrosła o 10 pkt proc.” - wynika z opublikowanego w piątek sondażu. …
