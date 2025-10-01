Rada Krajowa Polski 2050 wskazała minister funduszy i polityki regionalnej, I wiceprzewodniczącą ugrupowania Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz jako kandydatkę na funkcję wicepremiera - poinformowała partia we wtorkowym komunikacie. Przypomnijmy, że na minister ciąży afera związana z wydatkowaniem środków z Krajowego Planu Odbudowy, które zostały przeznaczone m.in. na zakup jachtów.
We wtorek wieczorem obradowała Rada Krajowa Polski 2050.
Wczoraj Klub, dzisiaj Rada Krajowa mówi jasno: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz kandydatką na wicepremiera K15X
— podało później ugrupowanie w komunikacie zamieszczonym na platformie X.
Do przodu – po rozwój mniejszych miast, asystencję osobistą, rozdział państwa od kościoła, tani prąd z polskich źródeł, uczciwy rynek mieszkaniowy i państwo, które stoi po stronie ludzi, a nie wielkich korporacji i lobbystów
— dodano we wpisie.
Już pod koniec lipca marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia zapowiedział, że w listopadzie - po zakończeniu pełnienia przez niego funkcji marszałka Sejmu, Polska 2050 otrzyma stanowisko wicepremiera oraz wicemarszałka Sejmu.
Zgodnie z umową koalicyjną marszałkiem Sejmu do 13 listopada 2025 r. ma pozostać Hołownia, którego później zastąpić ma współprzewodniczący Nowej Lewicy, obecny wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty.
W ostatnią sobotę Pełczyńska-Nałęcz przekazała, że Rada Krajowa zarekomendowała Hołownię na funkcję wicemarszałka Sejmu. Przekazała też, że już we wtorek Rada Krajowa wskaże kandydata na wicepremiera.
Hołownia przekazał wówczas, że nie zamierza ubiegać się o funkcję wicepremiera i nie będzie startował na przewodniczącego partii w styczniowych wyborach wewnętrznych. Jak dodał wtedy, szansę na objęcie funkcji wicepremiera należy dać Pełczyńskiej-Nałęcz. Zastrzegł jednak, że jest to decyzja partii, a nie jego.
kk/PAP
