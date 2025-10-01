SONDAŻ

Partie Tuska i Kaczyńskiego idą łeb w łeb. Tragiczny wynik Polski 2050. "Skończył się czas Hołowni w polityce". Kto jeszcze trafi do Sejmu?

autor: PAP/Rafał Guz
Koalicję Obywatelską popiera 28,7 proc. wyborców. Na drugim miejscu plasuje się Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 28,1 proc. Do Sejmu dostałaby się formacja Grzegorza Brauna - wynika z sondażu IBRiS opublikowanego „Rzeczpospolitej”.

W najnowszym sondażu IBRiS do Sejmu wchodzi pięć ugrupowań.

Poparcie dla Koalicji Obywatelskiej zadeklarowało 28,7 proc. wyborców. Na drugim miejscu plasuje się formacja Jarosława Kaczyńskiego z poparciem 28,1 proc. Trzecią pozycję zajmuje Konfederacja z wynikiem 13,4 proc. Tuż za podium jest Lewica (7,6 proc.) i Konfederacja Korony Polskiej (5,7 proc.). Formacja Grzegorza Brauna zamyka pulę partii, które przekraczają próg wyborczy przepuszczający do Sejmu - zaznaczyła „Rzeczpospolita”.

Do izby niższej nie weszłoby dzisiaj Polskie Stronnictwo Ludowe, na które chce głosować 4,1 proc. wyborców, partia Razem z wynikiem 2,6 proc. i Polska 2050 Szymona Hołowni z ledwo 1 proc. poparcia.

Marek Migalski w rozmowie z „Rz” zauważył, że badanie potwierdza polityczny koniec Szymona Hołowni i jego partii oraz pokazuje, że „skończył się czas Hołowni w polityce”.

