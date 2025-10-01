„Po tym, jak dzisiaj naplułeś na mnie na komisji, dostaniesz nowe zarzuty. Składam zawiadomienie, boś nakłamał niebywale. Pegasus, którego używałeś, jak przyznajesz sam wobec mnie, niczego nie wykazał. Nie było żadnych dowodów z Pegasusa zebranych, które cokolwiek komukolwiek dały” - grzmiał Roman Giertych, atakując byłego ministra sprawiedliwości, byłego prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę.
Poseł Platformy Obywatelskiej Roman Giertych w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych w prześmiewczy sposób komentował stan zdrowia Zbigniewa Ziobry, nawiązując do jego wystąpienia przed nielegalną komisją śledczą ds. Pegasusa.
Jak ja się cieszę, Zbyszku, że ty jesteś w takim dobrym zdrowiu. Martwiłem się o ciebie. Te wszystkie informacje, zdjęcia ze szpitali, podłączony byłeś do różnych aparatów. Medycyna czyni cuda. Miałeś 10 proc. szans na przeżycie i żwawy, żywy, zdrowy nasz Ziobro Zbyszek się na komisji pokazał, no niedobrowolnie, wyprowadzony przez policję z samolotu i doprowadzony, ale w dobrej formie. Bardzo się cieszę, tym bardziej że zdrowie będzie cię potrzebne
— drwił.
Groźby Giertycha
Następnie polityk zaczął odgrażać się Zbigniewowi Ziobrze, który podczas przesłuchania przed nielegalną komisją mówił o swoich informacjach na temat Giertycha i jego rzekomej roli w aferze Polnordu.
Po tym, jak dzisiaj naplułeś na mnie na komisji, dostaniesz nowe zarzuty. Składam zawiadomienie, boś nakłamał niebywale. Pegasus, którego używałeś, jak przyznajesz sam wobec mnie, niczego nie wykazał. Nie było żadnych dowodów z Pegasusa zebranych, które cokolwiek komukolwiek dały
— mówił.
Te wszystkie pomówienia, które dotyczą sprawy Polnordu, skończyły się waszą spektakularną klęską i to nie za czasów rządów Tuska, tylko za czasów rządów Morawieckiego. Przegraliście w moim przypadku sześć razy, a w przypadku wszystkich zatrzymanych ponad 30 razy w sądach i to zarówno jak sądziły „neonki” tak zwane, jak i sędziowie normalni
— powiedział.
Dlaczego przegraliście? Bo wyssaliście zarzuty z palca, były wymyślone
— opowiadał.
