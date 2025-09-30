Premier Donald Tusk poprosił internautów o zgłaszanie swoich propozycji dotyczących imienia dla obiecanego przez niego nowego żaglowca dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Odpowiedzi, które padły nie przypadły mu jednak raczej do gustu.
Decyzja o budowie dwóch nowych statków dla polskich uczelni morskich, w tym nowego żaglowca szkoleniowego, ma zapaść na wtorkowym posiedzeniu rządu
— zapowiedział premier Donald Tusk. Przypomniał, że koszty budowy wyniosą blisko 1 mld zł.
Premier wyjaśnił, że chodzi o budowę nowego żaglowca dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz statku szkolno-badawczego dla Politechniki Morskiej w Szczecinie. Dodał, że projekt będzie finansowany z budżetu państwa i obligacji.
Tusk przypomniał, że „Dar Młodzieży” służy już prawie 45 lat.
Ten nowy „Dar”, a może z inną nazwą, na pewno będzie to duma nas wszystkich, tak jak poprzednie żaglowce
— powiedział premier, sugerując, że nazwa jednostki mogłaby zostać wybrana w porozumieniu ze społeczeństwem.
Szef rządu zaznaczył, że nowy statek badawczy pozwoli polskim naukowcom uniezależnić się od zagranicznych jednostek i ograniczyć koszty prowadzenia badań.
To bardzo konkretna inwestycja, która zwiększy nasze możliwości naukowe i badawcze
— ocenił.
Propozycja Tuska
Tusk we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych zachęcał internautów do składania swoich propozycji dotyczących nazwy dla jednego z żaglowców.
Były „Lwów”, „Dar Pomorza” i „Dar Młodzieży”, będzie… No właśnie. Budujemy nowy żaglowiec! Jakie imię powinien nosić? Napiszcie swoje propozycje, Uniwersytet Morski w Gdyni na pewno weźmie je pod uwagę. No to start!
— wskazał.
Chyba nie o to mu chodziło…
Jak można się było tego spodziewać, sieć zalała fala szyderczych propozycji, w których proponowano różne komiczne nazwy.
Schleswig-Holstein
— proponował Zygrfryd Czaban.
Bismarck
— wskazywali „Polscy ekolodzy”, czyli satyryczne konto wyśmiewające ideologię ekologizmu.
Jakaś znana postać… „Murański”
— drwił Marek Kuna.
„Dar z KPO dla kebabowni z Białegostoku”
— napisał Patryk Spaliński, założyciel i lider ruchu Akcja Restart.
Tirpitz
— proponował „Człowiek Bóbr 2.O”, internauta znany z podszywania się za innych użytkowników serwisu X.
100 konkretów
— sugerował Bartosz Krzywosz.
Amber Gold
— napisała internautka Anna.
Dobrze, że z Gdyni, bo Uniwersytet Wrocławski by go pewnie nazwał „Kaiser Wilhelm” albo jakoś równie uroczo
— ocenił Tomasz Lipiński.
Oczywiście pojawił się także propozycje mniej cenzuralne lub dotyczące prywatnego życia premiera Donalda Tuska.
