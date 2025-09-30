Internauci zadrwili z Tuska. Premier chciał listy propozycji imienia dla żaglowca. Padły sugestie: "Bismarck", "Amber Gold" i "Murański"

Premier Donald Tusk poprosił internautów o zgłaszanie swoich propozycji dotyczących imienia dla obiecanego przez niego nowego żaglowca dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Odpowiedzi, które padły nie przypadły mu jednak raczej do gustu.

Decyzja o budowie dwóch nowych statków dla polskich uczelni morskich, w tym nowego żaglowca szkoleniowego, ma zapaść na wtorkowym posiedzeniu rządu

— zapowiedział premier Donald Tusk. Przypomniał, że koszty budowy wyniosą blisko 1 mld zł.

Premier wyjaśnił, że chodzi o budowę nowego żaglowca dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz statku szkolno-badawczego dla Politechniki Morskiej w Szczecinie. Dodał, że projekt będzie finansowany z budżetu państwa i obligacji.

Tusk przypomniał, że „Dar Młodzieży” służy już prawie 45 lat.

Ten nowy „Dar”, a może z inną nazwą, na pewno będzie to duma nas wszystkich, tak jak poprzednie żaglowce

— powiedział premier, sugerując, że nazwa jednostki mogłaby zostać wybrana w porozumieniu ze społeczeństwem.

Szef rządu zaznaczył, że nowy statek badawczy pozwoli polskim naukowcom uniezależnić się od zagranicznych jednostek i ograniczyć koszty prowadzenia badań.

To bardzo konkretna inwestycja, która zwiększy nasze możliwości naukowe i badawcze

— ocenił.

Propozycja Tuska

Tusk we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych zachęcał internautów do składania swoich propozycji dotyczących nazwy dla jednego z żaglowców.

Były „Lwów”, „Dar Pomorza” i „Dar Młodzieży”, będzie… No właśnie. Budujemy nowy żaglowiec! Jakie imię powinien nosić? Napiszcie swoje propozycje, Uniwersytet Morski w Gdyni na pewno weźmie je pod uwagę. No to start!

— wskazał.

Chyba nie o to mu chodziło…

Jak można się było tego spodziewać, sieć zalała fala szyderczych propozycji, w których proponowano różne komiczne nazwy.

Schleswig-Holstein

— proponował Zygrfryd Czaban.

Bismarck

— wskazywali „Polscy ekolodzy”, czyli satyryczne konto wyśmiewające ideologię ekologizmu.

Jakaś znana postać… „Murański”

— drwił Marek Kuna.

„Dar z KPO dla kebabowni z Białegostoku”

— napisał Patryk Spaliński, założyciel i lider ruchu Akcja Restart.

Tirpitz

— proponował „Człowiek Bóbr 2.O”, internauta znany z podszywania się za innych użytkowników serwisu X.

100 konkretów

— sugerował Bartosz Krzywosz.

Amber Gold

— napisała internautka Anna.

Dobrze, że z Gdyni, bo Uniwersytet Wrocławski by go pewnie nazwał „Kaiser Wilhelm” albo jakoś równie uroczo

— ocenił Tomasz Lipiński.

Oczywiście pojawił się także propozycje mniej cenzuralne lub dotyczące prywatnego życia premiera Donalda Tuska.

