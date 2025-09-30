Lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wykluczył siedmiu radnych z klubu reprezentującego jego partię w sejmiku województwa dolnośląskiego. To oznacza, że z trzynastu radnych PiS w klubie pozostało sześciu. Decyzja nie wpłynęła na zmianę władzy w sejmiku.
Wykluczeni radni to: Magdalena Brodowska, Przemysław Czarnecki, Łukasz Lach, Marcin Krzyżanowski, Paweł Kura, Krzysztof Mróz i Ewelina Szydłowska-Kędziera.
Potwierdzenie informacji
Informację w tej sprawie potwierdziła PAP radna sejmiku Ewelina Szydłowska-Kędziera, ale uchyliła się od szerszego komentarza.
Zgodnie z moją wiedzą to prawda. Nie będziemy tego komentować na ten moment. Prawdopodobnie jutro rano będziemy publikować oświadczenie. Jak opublikujemy wspólne oświadczenie, to wtedy też chętnie udzielimy komentarza
— powiedziała PAP.
Radni, którzy pozostali w klubie PiS i reprezentują tę partię w sejmiku województwa dolnośląskiego to: Tytus Czartoryski, Paweł Grabek, Damian Mrozek, Piotr Karwan (przewodniczący klubu), Andrzej Kredkowski i Małgorzata Calińska-Mayer. Dokładnie taki skład klubu można znaleźć na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Lokalne media donoszą, że powodem zmian były tarcia w klubie PiS i stosunek części jego radnych do decyzji władz regionu.
Bez wpływu na władze w regionie
Decyzja prezesa PiS nie wpłynęła na zmianę układu sił w sejmiku województwa. Koalicja Obywatelska posiada w nim 16 radnych i razem z Polskim Stronnictwem Ludowym i Bezpartyjnymi Samorządowcami (5 radnych) tworzy koalicję.
Zmiany w klubie radnych zbiegły się w czasie z wizytą we Wrocławiu prezesa PiS. Jarosław Kaczyński odwiedził stolicę Dolnego Śląska w poniedziałek w ramach cyklu spotkań z wyborcami „Wygrała Polska”.
as/PAP
