„To jest poważna sprawa. Nie do śmiechu” – powiedział Waldemar Żurek na antenie Kanału Zero, komentując sprawę rzekomego posiadania… krokodyla.
Prowadzący program Krzysztof Stanowski poruszył temat plotki na temat posiadania przez Żurka krokodyla, którego miał potem wypchać. W odpowiedzi obecny minister sprawiedliwości odparł, że… nie może odpowiedzieć na to pytanie.
Wiedziałem, że pan zada to pytanie. Nie mogę panu odpowiedzieć i powiem panu dlaczego. Przyjdę kiedyś do pana, obiecałem to moim córkom, że zrobimy taki program „Wszystkie stworzenia duże i małe sędziego byłego Żurka”. W tej sprawie toczy się śledztwo w Krakowie. Można przeczytać w internecie, że jedno ze stowarzyszeń pogrobowców ministra Ziobry… żartuję sobie, niech się nie obrażają, ale takie, które wykwitło po tym, jak minister przestał pełnić swoje funkcje, złożyło doniesienie o tym. A ponieważ jest to faza postępowania, która jest tajna, nie mogę
– stwierdził.
Nie mógłbym powiedzieć, jak się toczy postępowanie, bo mógłbym być oskarżony o ujawnienie rzeczy, które są niejawne w śledztwie. Powiem tak, wszystko co robiłem, zanim zostałem sędzią… no nie, za komuny robiłem nielegalne rzeczy, bo jednak malowanie w nocy budynków było nielegalne. Sprejem z Bułgarii, pamiętam. Ale wszystko, co robiłem jako sędzia, było absolutnie zgodne z prawem. Od a do z. I zdarzało mi się oczywiście jakieś wykroczenia drogowe, bo komu się nie zdarzało. Natomiast nie złamałem prawa i w tej kwestii muszę milczeć
– dodał.
Jeż i pchły u Żurka
Następnie Żurek mówił o liście chronionych gatunków. I opowiedział swoją kolejną historię o zwierzętach. Pochwalił się też, że hodował jeża i… wyłapywał na nim pchły.
Miałem jeża, byłem na studiach wtedy. Znalazłem małego jeża. Był zupełnym oseskiem. (…) Miał pełno pcheł i cały dzień spędziłem z pęsetą, by te pchły mordować. Ustawiałem je w rzędach. 107 pcheł na malutkim jeżu. Odchowałem tego jeża od takiego oseska, potem go wypuściłem, bo mnie ugryzł
– mówił.
Był też epizod z sową, którą znalazłem na asfalcie. (…) To ratowanie tej sowy to było coś niesamowitego
– dodał.
Wracając jednak do sprawy krokodyla, stwierdził:
To jest poważna sprawa. Nie do śmiechu.
