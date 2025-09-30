Z najnowszego sondażu poparcia dla partii politycznych IBRiS dla „Rzeczpospolitej” wynika, że Polska 2050 cieszy się poparciem zaledwie 1 proc. wyborców. Sam Szymon Hołownia już zadeklarował, że nie będzie się ubiegał o dalsze sprawowanie funkcji przewodniczącego Polski 2050, a zamiast tego spróbuje swoich sił na arenie międzynarodowej, walcząc o stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. Prof. Rafał Chwedoruk w Uniwersytetu Warszawskiego w rozmowie z „Rzeczpospolitą” ocenił, że to „polityczny zgon” Polski 2050. „O partii marszałka Sejmu możemy mówić już w czasie przeszłym. Polska 2050 dołączyła do formacji Janusza Palikota i Pawła Kukiza” - zaznaczył politolog.
28,7 proc. badanych popiera Koalicję Obywatelską, 28,1 proc. - Prawo i Sprawiedliwość, a 13,4 proc. - Konfederację - wynika z sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”. Progu wyborczego nie przekroczyłyby: PSL, partia Razem i Polska 2050.
Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory parlamentarne, to 28,7 proc. wyborców poparłoby KO (spadek o 1,2 pkt. proc. względem sierpniowego badania), 28,1 proc. PiS (spadek o 2,5 pkt. proc.), a 13,4 proc. Konfederację (spadek o 1,7 pkt. proc.).
7,6 proc. głosów poparcia w badaniu otrzymała Lewica (spadek o 0,4 pkt. proc.), 5,7 proc. Konfederacja Korony Polskiej (wzrost o 2,9 pkt. proc.) zamykając - jak wskazano w badaniu - „pulę partii, które przekraczają próg wyborczy przepuszczający do Sejmu”.
4,1 proc. ankietowanych oddało swój głos na PSL (wzrost o 0,5 pkt. proc.), 2,6 na partię Razem (spadek o 1,1 pkt. proc.), 1 proc. głosów otrzymała Polska 2050 (spadek o 1,1 pkt. proc.), a 8,8 proc. badanych nie wie na kogo oddałoby swój głos (wzrost o 4,6 pkt. proc.).
Frekwencja wyniosłaby 52,6 proc., 38,4 proc. nie poszłoby do urn, natomiast 9 proc. nie wie, czy wzięłoby w nich udział.
Badanie CATI przeprowadzono w dniach 26-27 września br., na grupie 1073 respondentów.
„To koniec Szymona Hołowni i krótkoterminowej partii”
Jeden zgon i żadnego wesela
— odniósł się do wyników sondażu IBRiS prof. Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.
To koniec Szymona Hołowni i krótkoterminowej partii, jaką okazała się Polska 2050. Nikt nie ma powodów do radości poza Grzegorzem Braunem i trochę Lewicą, która obecnie ma nieznacznie lepsze poparcie. Sondaż pokazuje, że po wyborach parlamentarnych sojusz PiS z Konfederacją byłby najbardziej oczywisty, przy czym Sławomir Mentzen wystawiłby wysoki rachunek Jarosławowi Kaczyńskiemu za współrządzenie, na wzór tego, jaki przed lat mający mniejsze poparcie PSL wystawił cieszącemu się większą popularnością koalicjantowi z SLD
— skomentował wyniki całego sondażu prof. Chwedoruk. Politolog uznał, że „polityczny zgon” Polski 2050 i w tej sytuacji Szymon Hołownia opuszcza tonący okręt.
O partii marszałka Sejmu możemy mówić już w czasie przeszłym. Polska 2050 dołączyła do formacji Janusza Palikota i Pawła Kukiza
— stwierdził. Warto dodać, że za podobną formację, czyli taką, która miała krótkotrwale jakieś znaczenie, ale teraz już ludzie zapominają o jej istnieniu, jest Nowoczesna. teoretycznie ta partia istnieje, ale w praktyce została skonsumowana przez Platformę Obywatelską.
