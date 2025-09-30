Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha oświadczył w rozmowie z agencją Ukrinform, że strona ukraińska ma nadzieję, że w krótkiej perspektywie dojdzie do wizyty prezydenta RP Karola Nawrockiego na Ukrainie.
Oczekujemy na wizytę prezydenta Polski na Ukrainie. Mamy nadzieję, że odbędzie się w krótkiej perspektywie
— powiedział Sybiha.
Dodał, że prezydent Ukrainy jest otwarty na dialog ze swoim „polskim kolegą”, a planowana wizyta będzie miała duże znaczenie dla dalszego rozwoju relacji pomiędzy Polską i Ukrainą.
Szef ukraińskiego MSZ przypomniał także, że tuż przed wizytą polskiego prezydenta w Waszyngtonie na początku września odbyła się rozmowa telefoniczna obu prezydentów. Sybiha pozytywnie ocenił przebieg prac poszukiwawczo-ekshumacyjnych, jakie są prowadzone w Polsce i na Ukrainie; wyraził także nadzieję na kontynuację działań i współpracy pomiędzy stronami w tej kwestii.
Wspólne bezpieczeństwo
Szef MSZ Ukrainy 29 września wziął udział w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Trójkąta Weimarskiego oraz w obradach Warsaw Security Forum.
Główny przekaz to pełne wsparcie i solidarność z Ukrainą. Bezpieczeństwo Ukrainy to także bezpieczeństwo naszych partnerów: Polski, Niemiec i innych krajów UE
— powiedział Sybiha.
