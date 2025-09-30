Bogdan Święczkowski, prezes Trybunału Konstytucyjnego, wydał oświadczenie, w którym odniósł się do decyzji ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. „Wniosek Waldemara Żurka zmierzający do uchylenia mi immunitetu sędziego TK to gorsząca polityczna hucpa uwłaczająca przedstawicielowi rządu, który ją podejmuje. Wynika z kompromitującej Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego nieznajomości prawa” - ocenił Święczkowski, którego Żurek chce ścigać za wykonywanie obowiązków Prokuratora Krajowego, czyli m.in. prowadzenie śledztwa. Co więcej, choć obecny rząd nie uznaje Trybunału Konstytucyjnego w obecnym składzie za legalną instytucję, to właśnie do TK minister zwraca się z wnioskiem o uchylenie immunitetu Bogdanowi Święczkowskiemu, który jest nie tylko sędzią, ale i prezesem Trybunału.
CZYTAJ TAKŻE: Żurek chce ścigać Święczkowskiego! Złożył do TK wniosek o „pociągnięcie do odpowiedzialności karnej”. Chodzi o system Pegasus
Minister sprawiedliwości chce „pociągnąć do odpowiedzialności” także prokuratora Pawła Wilkoszewskiego.
Prokurator, o którym mowa we wniosku złożonym przez Waldemara Żurka, był w pełni uprawniony do podejmowania kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi, do czego zgodnie z przepisami został przeze mnie pisemnie upoważniony, pomimo że § 8 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie sposobu realizacji czynności prokuratora w ramach kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi nie zobowiązuje do zachowania jego pisemnej formy
— napisał w swoim oświadczeniu prezes TK.
Ustawa o ochronie informacji niejawnych umożliwia sporządzenie m. in. w prokuraturze kopii materiałów niejawnych przekazanych do kontroli. Została ona następnie komisyjnie zniszczona
— przypomniał.
Jak podkreślił Bogdan Święczkowski, oznacza to, że wnioski wobec niego oraz Wilkoszewskiego „są całkowicie bezprzedmiotowe i niepoparte żadnymi dowodami”.
Pełna treść oświadczenia
Oświadczenie Prezesa TK Bogdana Święczkowskiego w sprawie działań Waldemara Żurka
Wniosek Waldemara Żurka zmierzający do uchylenia mi immunitetu sędziego TK to gorsząca polityczna hucpa uwłaczająca przedstawicielowi rządu, który ją podejmuje. Wynika z kompromitującej Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego nieznajomości prawa.
Wszelkie decyzje i polecenia wydawane przeze mnie w czasie, gdy pełniłem funkcję Prokuratora Krajowego, były zgodne z prawem i mieściły się w kompetencjach przyznanych mi przez ustawę Prawo o prokuraturze.
Prokurator, o którym mowa we wniosku złożonym przez Waldemara Żurka, był w pełni uprawniony do podejmowania kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi, do czego zgodnie z przepisami został przeze mnie pisemnie upoważniony, pomimo że § 8 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie sposobu realizacji czynności prokuratora w ramach kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi nie zobowiązuje do zachowania jego pisemnej formy.
Zgodnie z art. 57 § 2 ustawy Prawo o prokuraturze m. in. Prokurator Krajowy sprawuje kontrolę nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi poprzez wgląd w materiały zgromadzone w toku kontroli operacyjnej bez żadnych wyłączeń czy wyjątków. Kontrola ta została przeprowadzona w sposób prawidłowy i zgodnie z jej celami.
Ustawa o ochronie informacji niejawnych umożliwia sporządzenie m. in. w prokuraturze kopii materiałów niejawnych przekazanych do kontroli. Została ona następnie komisyjnie zniszczona.
W związku z powyższym wnioski wobec mnie i prok. Pawła Wilkoszewskiego są całkowicie bezprzedmiotowe i niepoparte żadnymi dowodami.
aja/trybunal.gov.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/741941-swieczkowski-o-wniosku-zurka-gorszaca-polityczna-hucpa
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.