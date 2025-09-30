Święczkowski odpowiada na wniosek Żurka: Gorsząca polityczna hucpa. "Kompromitująca ministra nieznajomość prawa"

Bogdan Święczkowski, prezes Trybunału Konstytucyjnego, wydał oświadczenie, w którym odniósł się do decyzji ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. „Wniosek Waldemara Żurka zmierzający do uchylenia mi immunitetu sędziego TK to gorsząca polityczna hucpa uwłaczająca przedstawicielowi rządu, który ją podejmuje. Wynika z kompromitującej Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego nieznajomości prawa” - ocenił Święczkowski, którego Żurek chce ścigać za wykonywanie obowiązków Prokuratora Krajowego, czyli m.in. prowadzenie śledztwa. Co więcej, choć obecny rząd nie uznaje Trybunału Konstytucyjnego w obecnym składzie za legalną instytucję, to właśnie do TK minister zwraca się z wnioskiem o uchylenie immunitetu Bogdanowi Święczkowskiemu, który jest nie tylko sędzią, ale i prezesem Trybunału.

Minister sprawiedliwości chce „pociągnąć do odpowiedzialności” także prokuratora Pawła Wilkoszewskiego.

Prokurator, o którym mowa we wniosku złożonym przez Waldemara Żurka, był w pełni uprawniony do podejmowania kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi, do czego zgodnie z przepisami został przeze mnie pisemnie upoważniony, pomimo że § 8 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie sposobu realizacji czynności prokuratora w ramach kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi nie zobowiązuje do zachowania jego pisemnej formy

— napisał w swoim oświadczeniu prezes TK.

Ustawa o ochronie informacji niejawnych umożliwia sporządzenie m. in. w prokuraturze kopii materiałów niejawnych przekazanych do kontroli. Została ona następnie komisyjnie zniszczona

— przypomniał.

Jak podkreślił Bogdan Święczkowski, oznacza to, że wnioski wobec niego oraz Wilkoszewskiego „są całkowicie bezprzedmiotowe i niepoparte żadnymi dowodami”.

Pełna treść oświadczenia

Oświadczenie Prezesa TK Bogdana Święczkowskiego w sprawie działań Waldemara Żurka

Wniosek Waldemara Żurka zmierzający do uchylenia mi immunitetu sędziego TK to gorsząca polityczna hucpa uwłaczająca przedstawicielowi rządu, który ją podejmuje. Wynika z kompromitującej Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego nieznajomości prawa.

Wszelkie decyzje i polecenia wydawane przeze mnie w czasie, gdy pełniłem funkcję Prokuratora Krajowego, były zgodne z prawem i mieściły się w kompetencjach przyznanych mi przez ustawę Prawo o prokuraturze.

Prokurator, o którym mowa we wniosku złożonym przez Waldemara Żurka, był w pełni uprawniony do podejmowania kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi, do czego zgodnie z przepisami został przeze mnie pisemnie upoważniony, pomimo że § 8 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie sposobu realizacji czynności prokuratora w ramach kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi nie zobowiązuje do zachowania jego pisemnej formy.

Zgodnie z art. 57 § 2 ustawy Prawo o prokuraturze m. in. Prokurator Krajowy sprawuje kontrolę nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi poprzez wgląd w materiały zgromadzone w toku kontroli operacyjnej bez żadnych wyłączeń czy wyjątków. Kontrola ta została przeprowadzona w sposób prawidłowy i zgodnie z jej celami.

Ustawa o ochronie informacji niejawnych umożliwia sporządzenie m. in. w prokuraturze kopii materiałów niejawnych przekazanych do kontroli. Została ona następnie komisyjnie zniszczona.

W związku z powyższym wnioski wobec mnie i prok. Pawła Wilkoszewskiego są całkowicie bezprzedmiotowe i niepoparte żadnymi dowodami.

aja/trybunal.gov.pl

