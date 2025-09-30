„To jest kolejny bulwersujący i skandaliczny atak na prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Uderzenie w niezawisłą władzę sądowniczą i organ konstytucyjny” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl prok. Michał Ostrowski oceniając próbę pociągnięcia do odpowiedzialności Bogdana Święczkowskiego. Zastępca Prokuratora Generalnego uważa, że Żurkowi chodzi o wywołanie zamętu wśród prokuratorów i sędziów, a nawet ich zastraszenie. „Ale prezesa TK sędziego Święczkowskiego zastraszyć się nie da, to jest prawnik z krwi i kości. Przeszedł wszystkie szczeble kariery prawniczej” - podkreśla nasz rozmówca.
Minister Waldemar Żurek Żurek chce pociągnąć do odpowiedzialności prezesa TK Bogdana Święczkowskiego w związku z wykorzystywaniem przez służby systemu Pegasus w czasie, gdy był Prokuratorem Krajowym. Prok. Michał Ostrowski zastępca Prokuratora Generalnego nie ma wątpliwości, że to próba zastraszenia sędziego Święczkowskiego
To jest kolejny bulwersujący i skandaliczny atak na prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Uderzenie w niezawisłą władzę sądowniczą i organ konstytucyjny. Jakaś próba wywołania zamętu wśród prokuratorów i sędziów, chęć zastraszenia, ale prezesa TK sędziego Bogdana Święczkowskiego zastraszyć się nie da
— mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl prok. Michał Ostrowski.
Skrajna bezczelność
Obok zwrócenia się do Trybunału Konstytucyjnego - a przecież Żurek go nie uznaje - o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności prezesa Święczkowskiego, dalej ścigana ma być także I prezes SN prof. Małgorzata Manowska. Prokuratura ponowiła wniosek do Trybunału Stanu o podjęcie uchwały zezwalającej na pociągnięcie Małgorzaty Manowskiej do odpowiedzialności karnej, uchylenie immunitetu.
Uważam, że w dalszej kolejności to jest próba przełamania hierarchii ważności decyzji organów sądowych w Polsce: Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego. Nie mogę tego nazwać inaczej, jak skrają bezczelnością i mówię tu o ministrze Waldemarze Żurku. Proponuję mu, aby się opamiętał, bo moim zdaniem popełnia przestępstwo
— oświadczył nasz rozmówca i dodaje, że tu nie chodzi o wskazaną przez prokuraturę Żurka sprawę użycia Pegasusa wobec Romana Giertycha, ale uderzenie w TK.
To jest uderzenie w obecnego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, a nie w byłego Prokuratora Krajowego. Bogdan Święczkowski w tej chwili wykonuje obowiązki sędziego oraz prezesa Trybunału i nie znalazł się na tym stanowisku przez przypadek. Przeszedł wszystkie szczeble kariery prawniczej. To nie jest człowiek znikąd, wyciągnięty z kapelusza, to jest prawnik z krwi i kości, który zaczynał od ciężkiej pracy w czasie aplikacji, potem w asesurze Prokuratury Rejonowej w Sosnowcu, pracował w katowickim pionie ds. zwalczania przestępczości zorganizowanej, był szefem ABW i potem Prokuratorem Krajowym
— stwierdza zastępca Prokuratora Generalnego prok. Ostrowski.
Nie pojmuję i nie wyobrażam sobie, jak można prezentować na konferencjach prasowych tak szczegółowe informacje z postępowania. To jest w ogóle poza moim moją siatką pojęciową. Na marginesie, było szereg materiałów dotyczących pana Romana Giertycha i tu nie chodzi jedynie o stosowanie Pegasusa. Było szereg zeznań świadków oraz materiałów w postaci opinii biegłych i nie zamierzam mówić o zastosowaniu takiej techniki operacyjnej. Absolutnie! Prokuratura jest od tego, żeby ścigać przestępców na podstawie materiału dowodowego, a potem, żeby to wszystko ocenił sąd i w danej sprawie się wypowiedział
— podsumowuje prok. Michał Ostrowski.
