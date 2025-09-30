Minister sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska Waldemar Żurek zamieścił na platformie X nagranie, w którym zaatakował byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę i de facto już przesądził o jego rzekomej winie ws. zakupu systemu do ścigania przestępców Pegasus. „Wiemy już na pewno, że zakupował go nielegalnie” - wypalił stanowczo Żurek. Jego wpis spotkał się z krytyką w sieci.
Wczoraj w Sejmie były minister Ziobro tłumaczył się jak zakupował Pegasusa. Wiemy już na pewno, że zakupował go nielegalnie. Chodziło o to, by ukryć, że takie urządzenie jest kupowane pod płaszczykiem ścigania przestępców de facto ścigano demokratyczną opozycję, ale mogłeś być także Ty przedmiotem tego oprogramowania. Twój telefon, twój samochód, telewizor, jak ma łączność z internetem. Później wszystko się pięknie usuwa, nawet nie jesteśmy w stanie tego zbadać, ale za granicę mogły wypływać dane wrażliwe, dane z podsłuchiwania. Było tego bardzo dużo
— powiedział w nagraniu zamieszczonym na platformie X Waldemar Żurek.
Środki, które miały iść na osoby pokrzywdzone przestępstwem, poszły na zakup nielegalnego oprogramowania. Ja nie chcę żyć w takim kraju, żeby obywatel czuł się tutaj niebezpiecznie. Musimy to zmienić. Musimy rozliczyć tę aferę
— dodał. Jego wypowiedź była pełna wstawek politycznych, bezpodstawnego straszenia Polaków i przesądzania o winie. Skoro w ten sposób wypowiada się minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny, to po co jeszcze działalność nielegalnej komisji ds. Pegasusa? Jak widać, konkluzje z pracy komisji w zasadzie już są widoczne przed zakończeniem jej prac, a z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że wnioski z pracy pseudokomisji z grubsza były już dla kierujących nią polityków Koalicji 13 grudnia jasne jeszcze przed starem jej prac.
Były minister Zbigniew Ziobro potwierdził, że to on zainicjował zakup oprogramowania szpiegującego - Pegasus. Wszystkie winy zostaną rozliczone
— napisał z kolei w swoim wpisie Żurek.
Fala krytyki
Wpis Żurka spotkał się z krytyką w sieci.
Wszystkim bandytom wynagrodzicie te „szykany”
— napisał Jan Kanthak, poseł PiS.
Kiedy obiecany w 2023 roku projekt ustawy rozdzielający PG od MS w sejmie? Przecież Państwa zachowanie wygląda na polityczne. Wczoraj Ziobro wraca do sprawy Polnordu, Wy wnioskujecie o uchylenie immunitetu Prezesowi TK
— zauważył Piotr Woźniak, użytkownik X.
A wcześniej to nie było wiadome? Przecież dysponujecie wszelkimi dokumentami! Część z nich nawet została odtajniona i to już dawno temu!
— podkreślił Leszek Talar, użytkownik X, załaczając jeden z takich dokumentów.
No i wszystkie działania były zgodne z prawem. Może za dużo kolesi tam było, hodowców krokodyli?
— zapytał Darusz, użytkownik X.
A co z Polnord? To też zostanie rozliczone? Polacy wam tego nie darują
— stwierdziła Anna Miller, użytkowniczka X.
