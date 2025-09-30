„Moja niezawisłość sędziowska została naruszona w sposób istotny. Patrzę na tę decyzję przez pryzmat ślepej zemsty” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl sędzia Jakub Iwaniec. To jego ocena decyzji Waldemara Żurka o zawieszeniu go w czynnościach służbowych i wszczęciu postępowania dyscyplinarnego. Iwaniec nie kryje, że jednym z głównych powodów, dla którego Żurek próbuje zablokować jego działalność, jest sprzeciw wobec bezprawnego przejęcia Prokuratury Krajowej i odwołania Rzecznika Dyscyplinarnego SSP.
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował o „przerwaniu w czynnościach” służbowych sędziego Jakuba Iwańca. Wszczęte ma być także postepowanie dyscyplinarne. Jak stwierdził Żurek, jego decyzja była konieczna ze względu na „rażące naruszenia prawa i uchybienia godności urzędu”. Czy rzeczywiście?
Patrzę na tę decyzję przez pryzmat ślepej zemsty. Chyba zabolały zarówno żartobliwe, jak i merytoryczne wpisy na temat ministra Waldemara Żurka na X. Wdaje mi się jednak, że bardziej chodzi o moją działalność orzeczniczą. Wymienione zarzuty, mówiące o podważaniu umocowania prokuratora, niezawiadomienie prokuratora, to wszystko jest przecież w obrębie swobody orzeczniczej sędziego
— mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl sędzia Jakub Iwaniec.
Moja niezawisłość sędziowska została naruszona w sposób istotny, ponieważ przez miesiąc, a może i dłużej, zabrania mi się orzekania, wychodzenia na salę i rozpoznawania spraw. Teraz wszystkie te sprawy pospadają i będą oczekiwały na ewentualny powrót sędziego
— dodaje nasz rozmówca.
Ślepa zemsta
Będąc wcześniej zaangażowanym politycznie sędzią, Waldemar Żurek dopominał się na różnych protestach o niezawisłość sędziów, niezależność od władzy wykonawczej. Wychodzi na to, że były to puste, propagandowe hasła. W ocenie sędziego Iwańca, dziś tę niezawisłość Żurek depcze i jeszcze się tym chwali.
To jest ślepa zemsta, odwet, próba zastraszenia mnie oraz innych niezależnych sędziów. To, z czym miało walczyć środowisko pana Żurka, teraz sięgnęło właśnie po takie metody i używają ich do kwadratu
— podkreśla zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego SSP i wskazuje przyczyny, dla których Żurek próbuje zablokować jego działalność. Iwaniec sprzeciwił się bezprawnemu przejęciu Prokuratury Krajowej… na mocy dekretu Donalda Tuska i bez zgody prezydenta RP.
Muszę powiedzieć, że tych zarzutów nie widziałem jak na razie i wiem tyle, co wynika z ministerialnego ogłoszenia. Prawdopodobnie chodzi tu o postanowienia, które wydał Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w składzie jednoosobowym, z moim udziałem, w którym zakwestionowany został status prokuratorów umocowanych przez prok. Dariusza Korneluka. Przede wszystkim o postanowienie, gdzie działałem, jako sąd odwoławczy i uchyliłem wolnościowe środki zapobiegawcze na rzecz podejrzanego. Moim zdaniem, nie powinien być on podejrzanym, ponieważ śledztwo w tamtym postępowaniu było „przedłużane” przez prok. Korneluka, który nie jest Prokuratorem Krajowym. Wszystkie te sprawy są w granicach swobody orzeczniczej sędziego, którą pan Żurek raczej się nie przejmuje
— mówi sędzia.
Wrzosek, Raczkowska i wpisy
Sędzia Iwaniec zajmował się także bezprawną próbą odwołania przez Bodnara Rzecznika Dyscyplinarnego SSP oraz jego zastępców.
W mojej ocenie chodzi także o to, aby skrępować mi ręce w dwóch ostatnich postępowaniach, które wszcząłem jako zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych. Jedno przeciwko pani Raczkowskiej, za to, że zdecydowała się przyjąć stanowisko rzecznika, które jest nieopróżnione. Teraz to ona ma mi stawiać zarzuty. Drugie postępowanie dotyczy wszczętych przeze mnie czynności wyjaśniających w sprawie podżegania sędziów do odwołania głównych Rzeczników Dyscyplinarnych, odwołania nieskutecznego w mojej ocenie
— ocenia sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa. Żurek wspomina także o „niezliczonych wpisach” sędziego Iwańca, z którymi się nie zgadza.
Minister Waldemar Żurek połączył jedno z drugim tylko po to, by przekonywać, jakiemu to hejterowi i złemu człowiekowi przerwał czynności służbowe. Nie wiem, o jakie niezliczone wpisy chodzi panu Żurkowi. Być może chodzi o ten wpis, gdzie za rękę trzyma go jego radczyni z biura ministra (prok. Ewa Wrzosek – przyp. red.). Nie mam pojęcia. Nie otrzymałem żadnego postanowienia w tej sprawie, choć dotarły do mnie w zeszłym tygodniu informacje, że mam jakieś zarzuty za te właśnie wpisy. Co więcej, nie mogę się też odnieść do twierdzeń o rzekomych wulgarnych wpisach, jak to zostało ujęte w komunikacie resortu, bo nie wiem, o jakie chodzi. Tak właśnie działają i można powiedzieć tylko, że tu Franz Kafka kłania się w całej rozciągłości
— podsumowuje sędzia Jakub Iwaniec.
Legalny zastępca Rzecznik Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Jakub Iwaniec był na celowniku ludzi Adama Bodnara, a teraz Waldemara Żurka od dawna. W lutym Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego odmówiła uchylenia immunitetu sędziemu Iwańcowi w związku z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa „wielokrotnego pomówienia i publicznego znieważania za pomocą środków masowego przekazu sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie Waldemara Żurka”. Z kolei we wrześniu SN także nie zgodził się na uchylenie immunitetu sędziemu, któremu zarzucano „ukrywanie akt postępowań dyscyplinarnych” przed nielegalnie powołanymi nowymi rzecznikami. SN uznał, że sędzia Iwaniec miał pełne prawo kwestionować umocowanie „rzecznika” MS, albowiem został on powołany przez osobę nieuprawnioną, czyli podsekretarza stanu Arkadiusza Myrchę.
