„Prokurator Generalny Waldemar Żurek złożył dziś do TK wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Bogdana Święczkowskiego” - poinformowała prok. Anna Adamiak, rzecznik prasowy Prokuratora Generalnego. Z kolei prok. Przemysław Nowak, rzecznik neo-PK poinformował, że do Trybunału Stanu ponownie został skierowany wniosek o uchylenie immunitetu I prezes SN Małgorzacie Manowskiej. Innymi słowy - rząd Tuska uderza w instytucje, które pozostały jeszcze niezależne od obecnych władz. Ciekawe jest również to, że Żurek - nie uznając obecnego Trybunału Konstytucyjnego - właśnie do niego składa wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności prezesa i zarazem sędziego TK.
Adamiak poinformowała, że Żurek chce pociągnąć Święczkowskiego do odpowiedzialności w związku z wykorzystywaniem przez służby systemu Pegasus w czasie, gdy obecny prezes TK był Prokuratorem Krajowym.
Na podstawie zebranych dowodów ustalono stan faktyczny, który uzasadnia przyjęcie dostatecznie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez Bogdana Święczkowskiego czynu zabronionego polegającego na tym, że: będąc funkcjonariuszem publicznym w związku z wykonywaną funkcją Prokuratora Krajowego, w okresie od 8 lipca 2020 r. do 9 czerwca 2021 r., działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, kierując wykonaniem przestępstwa przez prokuratora Pawła Wilkoszewskiego, przekroczył swoje uprawnienia, określone w art. 57 ust. 2 ustawy Prawo o prokuraturze i w § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie sposobu realizacji czynności prokuratora w ramach kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi
— wskazała rzecznik w komunikacie. Czyli minister Żurek chce pociągnąć do odpowiedzialności byłego Prokuratora Krajowego za to, że… prowadził śledztwo.
Jak podkreśliła Adamiak podczas konferencji, Bogdan Święczkowski miał polecić prokuratorowi Pawłowi Wilkoszewskiemu „bez uprzedniego wydania, wymaganego przepisem § 8 ust. 6 cyt. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości pisemnego upoważnienia, przeprowadzenie kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi prowadzonymi wobec Romana Giertycha w okresie od 17 lipca 2019 r. do 4 grudnia 2019 r.”. Kontrola ta miała być „skierowana na „uzyskanie informacji o życiu osobistym i zawodowym oraz prowadzonej działalności politycznej”, jak również „o przedmiocie spraw prowadzonych przez niego jako obrońcę i adwokata, a w tym zapoznanie się z tymi informacjami i poddania ich analizie”, choć w części zawierały one tajemniczę obrończą i tajemnicę zawodową.
Z uwagi na chroniący Bogdana Święczkowskiego - sędziego Trybunału Konstytucyjnego immunitet, podjęcie przez Zgromadzenie Ogólne Trybunału Konstytucyjnego uchwały w przedmiocie wyrażenie zgody na pociągnięcie ww. do odpowiedzialności karnej za czyn ścigany z oskarżenia publicznego warunkuje możliwość przedstawienia mu zarzutu popełnienia przestępstw opisanego we wniosku i wykonania innych czynności procesowych z jego udziałem
— wskazała Adamiak.
Adamiak przekazała, że wniosek został sformułowany przez zespół śledczy nr 3 Prokuratury Krajowej, który zajmował się m.in. kwestią zasadności, legalności i prawidłowości wykorzystania oprogramowania Pegasus.
Istotą sprawy, w ocenie Adamiak było to, że „Święczkowski miał świadomość, że w materiałach CBA część z nich obejmowała informacje mieszczące się w tajemnicy obrończej i adwokackiej”.
Polecając Wilkoszewskiemu przeprowadzenie kontroli - podkreśliła rzecznik PG - Święczkowski doprowadził do ujawnienia tych informacji osobie nieuprawnionej.
Wniosek ws. immunitetu I prezes SN
Dzisiaj prokurator Dariusz Makowski skierował do Trybunału Stanu wniosek o podjęcie uchwały zezwalającej na pociągnięcie Małgorzaty Manowskiej do odpowiedzialności karnej
— podał z kolei Nowak.
I prezes SN miałaby być pociągnięta do odpowiedzialności za „przekroczenie uprawnień” i „niedopełnienie obowiązków” w okresie - odpowiednio: w okresie od 7 października 2021 roku do 14 lipca 2022 roku i od 12 października 2021 roku do 22 sierpnia 2024 roku.
Ciekawe, że dzieje się to dokładnie dzień po kompromitacji komisji ds. Pegasusa, która to - według Trybunału Konstytucyjnego - działa bezprawnie.
CZYTAJ TAKŻE:
-Ziobro dosadnie o ustaleniach w sprawie Giertycha: „Nie jest on żadnym pokrzywdzonym w tej sprawie, tylko jest złodziejem”
-Woś przed budynkiem neo-PK: Zarzuty wobec mnie są wyssane z palca. Żurek i Tusk w końcu pójdą siedzieć, prawda zwycięży
-Ależ to niskie. Waldemar Żurek: Ziobro chce pokazać siebie jako osobę dręczoną, prześladowaną, a tak naprawdę ignoruje organy państwa
aja/TVP Info, PAP, gov.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/741918-zurek-chce-scigac-swieczkowskiego-jest-wniosek-do-tk
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.