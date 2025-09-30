KOMENTARZE

Trzaskowski wypisał syna z edukacji zdrowotnej czy nie? "Będzie uczęszczał, w grupie łączonej, międzyoddziałowej"

Wczoraj media obiegła informacja, że prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wypisał syna z zajęć edukacji zdrowotnej. Dziś polityk stwierdził, że jego nastoletnie dziecko będzie uczęszczać na te lekcje, tyle że „w grupie łączonej, międzyoddziałowej”. Przypomnijmy, że z zajęć miała wypisać się cała klasa syna Trzaskowskiego. Czy to oznacza, że prezydent stolicy podjął „na biegu” decyzję o zapisaniu syna na zajęcia, choć pierwotnie chłopiec miał w nich nie uczestniczyć, tak jak i reszta klasy?

Kiedy wczoraj gruchnęła wieść, że Rafał Trzaskowski wypisał 16-letniego syna Stanisława z lekcji edukacji zdrowotnej („Został wypisany jako jeden z pierwszych. Zresztą z edukacji zdrowotnej zrezygnowała cała jego klasa” - podawał serwis Niezależna.pl, powołując się na „anonimowego informatora”), niektórzy pytali, czy minister Barbara Nowacka zareaguje na tę decyzję tak samo zdecydowanie, jak w przypadku oświadczenia prezydenta Karola Nawrockiego. Również sam Nawrocki zadał dziś rano takie pytanie w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim na antenie Radia Zet.

CZYTAJ TAKŻE:

-Trzaskowski wypisał swojego syna z edukacji zdrowotnej? Mentzen pyta, gdzie są ci, którzy oburzali się na prezydenta Nawrockiego

-Syn prezydenta nie będzie chodził na edukację zdrowotną. Nowacka próbuje pouczać i strofować! „Zanim się wypisze, zawetuje…”

Trzaskowski: Syn będzie uczęszczał

Tymczasem dziś rano nagle okazało się, że… syn prezydenta stolicy będzie jednak uczestniczył w zajęciach.

Wszystkich zainteresowanych moją rodziną informuję, że mój syn będzie uczęszczał na zajęcia o edukacji zdrowotnej (w grupie łączonej, międzyoddziałowej). Wszystkich innych zachęcam do brania udziału w tym bardzo potrzebnym przedmiocie

— napisał Trzaskowski.

Czy to oznacza, że ci, którzy podali informację o wypisaniu syna Trzaskowskiego z edukacji zdrowotnej kłamali i nie ma tematu? Niekoniecznie. Skąd bowiem pomysł uczęszczania na lekcje „w grupie łączonej, międzyoddziałowej”?

Gośka, zapisuj go z powrotem”

Ilu ludzi, tyle interpretacji. Może to oznaczać, że Trzaskowski nigdy nie wypisał Stanisława z edukacji zdrowotnej. Ale według innych interpretacji - wypisał, ale z pewnych sobie tylko znanych przyczyn, na biegu zmienił decyzję.

Wydaje się, że na taki tweet Trzaskowskiego z utęsknieniem czekała minister Nowacka. Dzięki temu mogła bowiem… przekopiować swój wcześniejszy wpis, w którym atakowała prezydenta Nawrockiego za wypisanie syna z lekcji edukacji zdrowotnej.

Panie Prezydencie Nawrocki. Zanim się wypisze, zawetuje, podpisze lub oburzy - warto sprawdzić jak jest

— napisała na X.

Na oświadczenie Trzaskowskiego długo i w napięciu czekał najwyraźniej Jacek Liberski.

Długo trzeba było czekać na to oświadczenie, ale lepiej późno niż wcale, Panie prezydencie Trzaskowski

— podkreślił.

Ale nie wszyscy są przekonani co do decyzji Trzaskowskiego.

Udało się przekonać kolegę? Ciekawe, co obiecał synowi ;)

— pisze dziennikarka Monika Rutke.

Czyli pod wplywem tekstu Republiki i komci na Twitterze podjął Pan decyzję o ponownym zapisaniu syna na zajęcia?

— pyta Blanka Aleksowska.

Tak, tak. To była wasza wspólna (z Tuskiem) decyzja 😂

— napisano na profilu Konfederacji.

Łączymy się w bólu z chłopakiem, który już był pewien, że będzie miał godzinę krócej, ale rodzice go ponownie zapisali na zajęcia, bo sprawa wyszła w mediach. Rest in Pepperoni

— skomentował „Profesor Pingwin”.

Był pilny telefon do małżonki: Gośka zapisuj go z powrotem, bo mnie tu zaraz zjedzą!

— napisał internauta Mr Mistrzowski.

Koalicja Tuska ma z całą pewnością problemy poważniejsze niż podnoszone przez wielu jej polityków „kłopoty z komunikacją”, ale takie też jednak najwyraźniej ma. Bo Rafał Trzaskowski mógł po prostu zakomunikować jasno: „Wypisałem syna”/”Nie wypisałem syna”, w ten sposób… zostawia pole do licznych interpretacji. I miejmy nadzieję, że 16-latek też nie dowiedział się o dodatkowych zajęciach z wpisu ojca.

aja/X

