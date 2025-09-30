Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował o „przerwaniu w czynnościach” sędziego Jakuba Iwańca. „Sędzia Iwaniec dopuścił się szeregu poważnych przewinień – od prowadzenia posiedzeń bez zawiadomienia prokuratora, przez rozpatrywanie zażaleń bez jego udziału, po podważanie umocowania prokuratorów prowadzących śledztwo i uznawanie ich decyzji za nielegalne” - napisał na platformie X. „Takie działania nie tylko łamią obowiązujące przepisy, ale podważają fundamenty wymiaru sprawiedliwości i zaufanie obywateli do państwa. O treściach niezliczonych wpisów Pana sędziego już nie wspomnę” - stwierdził Żurek, zapowiadając konsekwencje dla „każdego, kto te fundamenty narusza”. „Wynika z tego, że stosuje Pan represje za działalność orzeczniczą sędziego i uderza Pan w fundament sędziowskiej niezawisłości” - odpowiedział adwokat Bartosz Lewandowski. „Nie jesteście w stanie mnie zastraszyć! Przegracie z kretesem, bowiem za rzetelne stosowanie prawa nie ma odpowiedzialności dyscyplinarnej” - zwrócił się z kolei do MS sędzia Iwaniec.
Szef MS w zaskakujący sposób uzasadnił decyzję ws. sędziego Jakuba Iwańca, którego to postanowił „przerwać w czynnościach służbowych”.
Podjąłem decyzję o przerwaniu w czynnościach służbowych sędziego Jakuba Iwańca. Ze względu na charakter i wagę popełnionych przez niego czynów. To była decyzja konieczna – bo nie możemy przymykać oczu na rażące naruszenia prawa i uchybienia godności urzędu. Sędzia Iwaniec dopuścił się szeregu poważnych przewinień – od prowadzenia posiedzeń bez zawiadomienia prokuratora, przez rozpatrywanie zażaleń bez jego udziału, po podważanie umocowania prokuratorów prowadzących śledztwo i uznawanie ich decyzji za nielegalne. Takie działania nie tylko łamią obowiązujące przepisy, ale podważają fundamenty wymiaru sprawiedliwości i zaufanie obywateli do państwa. O treściach niezliczonych wpisów Pana sędziego już nie wspomnę. Każdy, kto te fundamenty narusza, musi liczyć się z konsekwencjami. Każdy
— napisał Żurek.
Komunikat o podobnej treści wydało Ministerstwo Sprawiedliwości.
Minister Waldemar Żurek podjął decyzję o przerwaniu w czynnościach służbowych sędziego Jakuba Iwańca z Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa. Decyzja została podjęta na podstawie art. 130 ust. 1 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych i wynika z poważnych uchybień stwierdzonych w toku pełnienia obowiązków orzeczniczych. Sędzia Iwaniec m.in.: prowadził posiedzenia bez zawiadomienia prokuratora, rozpoznawał zażalenia bez jego udziału, kwestionował umocowanie prokuratorów prowadzących śledztwo i uznawał ich decyzje za nielegalne. Takie działania stanowią rażące naruszenie prawa procesowego i mogą być kwalifikowane jako przewinienia dyscyplinarne. W związku z tym PK złożyła wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego oraz wystąpiła o zawieszenie sędziego do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd dyscyplinarny
— poinformowano.
Sedzia Iwaniec: Przegracie z kretesem!
W licznych komentarzach zwracano uwagę, że powód „przerwania w czynnościach” jest co najmniej dziwny i nosi znamiona próby zastraszenia sędziego.
Nie jesteście w stanie mnie zastraszyć! Przegracie z kretesem, bowiem za rzetelne stosowanie prawa nie ma odpowiedzialności dyscyplinarnej
— skomentował na X sędzia Jakub Iwaniec.
A ile to już czasu upłynęło od tych rzekomo poważnych „uchybień”? I co na to Komisja Europejska? Sędziowskie stowarzyszenia? Na marginesie ciekawa jestem jaką sprawę ma wyznaczoną w najbliższym miesiącu
— pisze przewodnicząca KRS, Dagmara Pawełczyk-Woicka.
Pan minister Żurek raczył zapomnieć o brzmieniu przepisów wywalczonych m.in. przez jego stowarzyszenia; Art. 107 par 3 pkt p.u.s.p. To jasno pokazuje, że „przerwanie sędziego” jest sprzeczne z prawem i stanowi represję wobec niezależnego od polityków sędziego
— przypomniał sędzia Konrad Wytrykowski.
To żart? Sędzia Iwaniec zawieszony za „podważanie” statusu prokuratora oraz rozpoznanie zażaleń na posiedzeniu niejawnym? Panie Ministrze Żurek, wynika z tego, że stosuje Pan represje za działalność orzeczniczą sędziego i uderza Pan w fundament sędziowskiej niezawisłości. A ilość zażaleń rozpoznawanych przez sądy np. w Warszawie na posiedzeniach niejawny (bez zawiadamiania stron) jest ogromna. Sędziowie korzystają z obowiązujących przepisów KPK
— skomentował adwokat Bartosz Lewandowski.
Jakiego przestępstwa, ściganego z oskarżenia publicznego, dopuścił się (według absolwenta technikum drzewnego i cywilisty) sędzia Iwaniec? Czy skutecznie uchylono mu immunitet? Co panu za to obiecano?
— pyta Wojciech Biedroń, dziennikarz portalu wPolityce.pl i Telewizji wPolsce24.
Czymś trzeba przykryć nieudane przesłuchanie Zbigniewa Ziobry. Ale uderzanie w sędziów wyjdzie im bokiem. I ta nowomowa „o przerwaniu w czynnościach służbowych”
— komentuje Bartłomiej Wróblewski, poseł PiS.
Minister Żurek zawiesza SĘDZIEGO Jakuba Iwańca za treść orzeczeń, które wydaje. Jak sam wskazuje, zawiesił go za „podważanie umocowania prokuratorów prowadzących śledztwo i uznawanie ich decyzji za nielegalne”. Latami gardłował, że to największy grzech wobec sędziowskiej niezawisłości, a sam to robi i jeszcze się chwali. Panie Żurek, zawieszając sędziego Iwańca pod takim pretekstem, czyli prawidłowego stosowania prawa, jest w konsekwencji oczywiście złamaniem prawa i zostanie dopisane do listy przestępstw, które Pan popełnił jako minister sprawiedliwości
— pisze Sebastian Kaleta, parlamentarzysta PiS, były wiceminister sprawiedliwości.
Minister Żurek zawiesza sędziego Jakuba Iwańca ZA TREŚĆ orzeczeń! Latami krzyczał o niezawisłości, dziś sam - jako władza wykonawcza - ją depcze i się tym chwali. To jawne złamanie prawa. Żurek sam dopisuje kolejny akapit swojego aktu oskarżenia
— komentuje poseł Michał Woś, także były wiceminister.
„Dopuścił się szeregu poważnych przewinień – (…) po podważanie umocowania prokuratorów”. Napisał minister regularnie podważający umocowanie sędziów i wspierający sędziów, którzy robią to samo wobec innych sędziów
— zauważył poseł Radosław Fogiel.
Oni chcą nas z Unii Europejskiej wyprowadzić!
— pisze „Emilia Kamińska”.
„Nie tylko głupota polityczna, ale i niebezpieczny precedens”
Obszernie do decyzji Żurka odniosło się Stowarzyszenie Prawnicy dla Polski.
Decyzja Ministra Sprawiedliwości Waldemara Żurka z dnia 29 września br. o przerwaniu w czynnościach służbowych sędziego Jakuba Iwańca, podjęta na podstawie art. 130 ust. 1 u.s.p., jest klasycznym przykładem instrumentalnego użycia przepisów ustrojowych w celu represjonowania sędziego za jego niezależne orzecznictwo. Podstawą tej decyzji – jak sam minister wskazuje – ma być rzekome „niezapoznanie się z pełnym materiałem śledztwa ani nierozważenie wszystkich zarzutów zawartych w zażaleniach”. Trzeba to jasno podkreślić: ocena, czy sędzia rozważył wystarczająco materiał dowodowy, czy też nie, należy wyłącznie do domeny orzeczniczej. Jest to kwestia, którą można poddać kontroli w drodze środka odwoławczego, a nie przy pomocy rozstrzygnięcia władzy wykonawczej
— czytamy we wpisie na X.
Wchodzenie Ministra Sprawiedliwości w materię merytoryczną orzeczeń sądowych jest nie tylko naruszeniem zasady niezawisłości sędziowskiej (art. 178 ust. 1 Konstytucji RP), ale i rażącym przekroczeniem kompetencji wynikających z ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. W ten sposób minister Waldemar Żurek de facto stawia się ponad sądami, uzurpując sobie prawo do rozstrzygania, jak sędzia powinien orzekać w sprawach karnych. To nie tylko głupota polityczna, ale przede wszystkim niebezpieczny precedens: oto władza wykonawcza, pod płaszczykiem troski o prawidłowość wymiaru sprawiedliwości, ingeruje w niezależność sędziego i zasady procesu. Sędzia Iwaniec stał się niewygodny, bo odważył się zakwestionować legalność działań prokuratury – i właśnie za to spotkała go natychmiastowa represja w postaci zawieszenia
— dodaje Stowarzyszenie.
Decyzja Waldemara Żurka stanowi jaskrawe złamanie zasady trójpodziału władzy (art. 10 Konstytucji RP) i pokazuje, że władza wykonawcza uzurpuje sobie prawo do dyscyplinowania sędziów za treść ich rozstrzygnięć. To działanie nękające, represyjne i w pełni polityczne, które kompromituje MS
— podkreśla.
