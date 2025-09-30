Radosław Sikorski na antenie radiowej „Trójki” mówił m.in. o swojej rozmowie z prezydentem Karolem Nawrockim na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. „Nawiązaliśmy po raz pierwszy kontakt osobisty. Polscy patrioci za granicą powinni ściśle współpracować” - podkreślił Radosław Sikorski, potwierdzając, iż była to rozmowa przebiegająca w dobrej atmosferze.
Czy ten dobry kontakt szefa MSZ i prezydenta na szczycie ONZ zostanie jakoś skonkretyzowany?
Mam nadzieję, mamy przecież ważne kwestie międzynarodowe. Prezydent zgodnie z Konstytucją reprezentuje politykę zagraniczną tworzoną przez rząd, żeby skutecznie reprezentować, to oczywiście musi ją znać
— stwierdził Radosław Sikorski.
Czy Sikorski zakończy spór z prezydentem w sprawie ambasadorów?
Na biurku pana prezydenta leżą wnioski na kandydatów, którzy uzyskali pozytywną opinię konwentu, czasami jednogłośnie i pozytywną opinię komisji spraw zagranicznych, czasami też jednogłośnie. Więc ja nie widzę żadnego powodu, żeby prawidłowo złożonych wniosków nie podpisywać
— powiedział szef MSZ.
Sikorski: Nie zastąpię Tuska
Sikorski odpowiedział na pytanie, czy będzie premierem, o czym spekulowały media.
Nie będę
— odparł jednoznacznie. Dopytany, czy zastąpi Tuska do końca kadencji odpowiedział podobnie - „nie”.
Radosław Sikorski zapowiedział wsparcie dla Szymona Hołowni w ubieganiu się o funkcję wysokiego komisarza ONZ ds. uchodźców.
Szymon Hołownia ma duże doświadczenie w prowadzeniu pracy charytatywnej w Afryce, zaskarbił sobie sympatię szeregu prezydentów z tego kontynentu, więc to daje mu podstawę, żeby się o taką funkcję ubiegać, a poza tym jest ważnym polskim politykiem
— chwalił Hołownię Sikorski.
Rzeczywiście wspieramy tę kandydaturę, ale to jest osobista decyzja sekretarza generalnego ONZ, z którym rozmawiał w zeszłym tygodniu pan prezydent Karol Nawrocki
— mówił.
To, że Szymon Hołownia tak, a nie inaczej zaplanował sobie swoją ścieżkę kariery, takie jego prawo. Moją rolą jest zabiegać o mianowanie Polaków na najwyższe możliwe stanowiska
— zaznaczył.
Szef MSZ zadeklarował, że Polska robi wszystko, by nie doszło do wojny z Rosją.
Robimy wszystko, żeby jej zapobiec. Putin byłby szalony, żeby napaść na NATO. Ale napadł na Ukrainę na podstawie hiperoptymistycznych przesłanek i bardzo się pomylił. Więc to, że nie ma zdolności do podbicia nawet Donbasu, a co dopiero NATO, nie oznacza, że nie może popełnić kolejnego katastrofalnego błędu
— podkreślił Sikorski.
Sikorski: To, co się dzieje w Strefie Gazy, to tragedia, ale nie ludobójstwo
Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski powiedział, że to co dzieje się w Strefie Gazy jest straszliwą tragedią, ale nie wypełnia jego rozumienia słowa ludobójstwo. Jak dodał, ludobójstwo to jest celowe, z rozmysłem, eksterminowanie jakiejś grupy etnicznej.
Sikorski pytany w Radiowej Trójce, czy w Strefie Gazy dochodzi do ludobójstwa, odpowiedział, że „słowa trzeba ważyć”.
Jeśli ich nadużyjemy, to następnym razem ich nam zabraknie
— mówił. Według niego, ludobójstwo to jest „celowe, z rozmysłem eksterminowanie jakiejś grupy etnicznej”. Jak dodał, „gdyby Izrael chciał dokonać ludobójstwa, to by zajęło to tydzień czy dwa, a to jest konflikt wywołany przez Hamas, poprzez bezprzykładny akt terroru wobec Izraela”.
To jest wojna z Hamasem, Izraela z Hamasem, przy której niestety ginie katastrofalna ilość ludności cywilnej
— podkreślił minister.
Szef MSZ był też pytany o stanowisko niezależnej Międzynarodowej Komisji Śledczej ONZ ds. Okupowanych Terytoriów Palestyńskich, w tym Wschodniej Jerozolimy, i Izraela, która orzekła, że Izrael popełnia w Strefie Gazie ludobójstwo.
Ja osobiście uważam, że to co tam się dzieje jest straszliwą tragedią, ale nie wypełnia mojego zrozumienia słowa ludobójstwo
— odpowiedział minister.
Wicepremier był też pytany, o wpis na portalu X posła KO Franciszka Sterczewskiego, który oświadczył, że jako poseł „ma obowiązek być tam, gdzie łamane są prawa człowieka”.
Ja w ustawie o wykonywaniu mandatu posła nie doczytałem takiego obowiązku poselskiego
— powiedział Sikorski, odnosząc się do słów posła KO. Szef MSZ podkreślił też, że sam brał udział m.in. w misji w Afganistanie, ale „na własny rachunek”.
W ubiegłym tygodniu aktywiści z humanitarnej Globalnej Flotylli Sumud, płynącej z pomocą dla ludności Strefy Gazy, poinformowali, że ich statki zostały zaatakowane przez drony. Włoska rzeczniczka flotylli przekazała, że trafione zostały jednostki: włoska, angielska i polska. Polscy współorganizatorzy inicjatywy poinformowali, że na pokładzie polskiej jednostki znajdują się Polacy: poseł Franciszek Sterczewski, Omar Faris, Nina Ptak i Ewa Jasiewicz i że nikt z nich nie odniósł obrażeń.
Minister Sikorski na portalu X opublikował sondę, w której zapytał odbiorców, czy „jeśli obywatel RP, nawet poseł, wielokrotnie ostrzegany, udaje się w rejon wojny”, to państwo polskie powinno pokryć koszty ewakuacji, czy odzyskać koszty ewakuacji.
Sterczewski odpowiedział Sikorskiemu wpisem na X.
Jako poseł mam obowiązek być tam, gdzie łamane są prawa człowieka. Ty też Radku, prywatnie pomagałeś Ukrainie i chwała Ci za to. Polacy są solidarni z Palestyną. Liczę, że rząd RP także stanie po stronie tych, którzy chcą zakończyć to ludobójstwo, zamiast wystawiać im rachunki
— napisał poseł KO.
Według organizacji pomocowych kryzys humanitarny, w tym głód, stale się pogarsza, a ilość przepuszczanej przez Izrael pomocy jest wciąż niewystarczająca. Izrael wiosną przez ponad dwa miesiące całkowicie blokował dostawy do Strefy Gazy, a później częściowo je przywrócił. Instytucje międzynarodowe podkreślają, że głód w Strefie Gazy został wywołany sztucznie.
Izraelowi wielokrotnie zarzucano łamanie prawa międzynarodowego w czasie wojny, w tym popełnianie zbrodni wojennych i przeciwko ludzkości oraz ludobójstwa. Oskarżenia były wysuwane m.in. w raportach organizacji broniących praw człowieka, a także instytucji ONZ.
Kraje Zachodu, które uznały Palestynę, wykluczają jednocześnie, by Hamas mógł w niej pełnić jakąkolwiek rolę i potępiają najazd tej organizacji na Izrael z 7 października 2023 r.
