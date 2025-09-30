Poseł PiS Michał Woś został na dziś wezwany do prokuratury w związku ze sprawą Pegasusa. Wczoraj pseudokomisja ds. Pegaussa przez wiele godzin przesłuchiwała w tym temacie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. W obronie polityka PiS stanęli jego koledzy z partii.
Pokonamy wrogów Polski. Tuskowi mało wczorajszego cyrku z pseudokomisją Sroki. Na dziś wezwali mnie do Prokuratury Więc usłyszą całą prawdę o Pegasusie, Nowaku i Giertychu Dziś na konferencji. Zapraszam!
— napisał na platformie X Michał Woś.
Dzisiejsze wezwanie dla Michała Wosia to kolejny etap represji ekipy D. Tuska wobec politycznych przeciwników. Atak na Michała nie ma nic wspólnego z tym, co jest clou sprawy Pegasusa, tj. czy dochodziło do nielegalnej inwigilacji i wykorzystania Pegasusa do polityki
— zaznaczył Janusz Cieszyński, poseł PiS
Ponieważ na to, że politycy wykorzystali nielegalną kontrolę operacyjną przeciwko innym politykom, dowodów nikt nie przedstawił, nakręca się aferę wokół sprawy stricte formalnej. Zarzuca się Michałowi Wosiowi, że nadzorował sfinansowanie z publicznych pieniędzy (Fundusz Sprawiedliwości) zakupu realizowanego przez publiczny podmiot (Centralne Biuro Antykorupcyjne) zadania związanego z jego funkcjonowaniem. Nikt nie udowodnił ani tego, że przepłacono, ani że kupiony produkt nie działał, ani że można było wybrać lepsze rozwiązanie. Całość sprowadza się do opinii prawnej w zakresie tego, czy z pieniędzy FS można było realizować ustawowe zadanie CBA
— dodał.
Warto przypomnieć, że sprawę wszczęto z zawiadomienia Mariana Banasia, który skierował zawiadomienie do prokuratury pomimo tego, że w NIK powstała opinia wskazująca na to, że nie było tu nic niezgodnego z prawem. Mamy zatem polityczne zawiadomienie, błahą sprawę i totalną bezsilność ekipy rządzącej wobec wykazania prawdziwości swoich zarzutów wobec środowiska Prawa i Sprawiedliwości. Mam nadzieję, że Michał Woś nie zostanie ofiarą tego, że komuś tak bardzo nie idzie…
— podkreślił.
Nie znam drugiej tak bezczelnej, motywowanej politycznie sprawy jaką prokuratura pod kuratelą Donalda Tuska wszczęła wobec Michała Wosia. Michał nie złamał ani przecinka prawa. Absurd
— stwierdził Kacper Płażyński, poseł PiS.
Na drugiej szali mamy sprawę Sławomira Nowaka, gdzie mimo skazania prawomocnym wyrokiem jego przyjaciela (mającego status małego świadka koronnego), który obciążał Nowaka w jego sprawie, prokuratura w styczniu 2025 zmienia prokuratora prowadzącego śledztwo, a tydzień temu popiera wniosek obrony o umarzenie postępowanie. I weź tu człowieku traktuj nasz wymiar sprawiedliwości poważnie
— dodał.
Hej prawi ludzie, mamy misję do wykonania – nie ma zgody na represje reżimu Tuska wobec uczciwych ludzi. Wspieramy ministra Michała Wosia, wzywanego za działania propaństwowe!
— zaapelował Jacek Ozdoba, europoseł PiS.
