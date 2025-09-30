„Sposób zatrzymania ministra Ziobry to wielki skandal. To świadczy o słabości państwa polskiego. Wobec tak naprawdę bezbronnego człowieka, który przecież zapisał dobrą kartę w polskiej polityce i wymiarze sprawiedliwości, zastosowano brygadę antyterrorystyczną” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Krzysztof Lipiec.
CZYTAJ WIĘCEJ: Trzaskowski wypisał swojego syna z edukacji zdrowotnej? Mentzen pyta, gdzie są ci, którzy oburzali się na prezydenta Nawrockiego
Według nieoficjalnych informacji syn Rafała Trzaskowskiego został… wypisany z edukacji zdrowotnej. Do tej kwestii nawiązał na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Krzysztof Lipiec, który ocenił, że prezydent Warszawy „stanął na wysokości zadania”.…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/741897-lipiec-sposob-zatrzymania-ministra-ziobry-to-wielki-skandal