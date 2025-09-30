„Powinniśmy stworzyć mechanizm, w którym jeszcze zanim kandydat na ambasadora wejdzie we wszystkie procedury, to jest wstępnie uzgadniany z prezydentem” – apelował Karol Nawrocki w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w Radio Zet.
Prezydent Nawrocki odniósł się do tematu zawirowań związanych z nominacjami ambasadorskimi. Mówił o spotkaniu z Radosławem Sikorskim, do którego ma dojść już w październiku.
W październiku dojdzie do spotkania. Będziemy dyskutować o naszych oczekiwaniach względem naprawienia sytuacji w polskiej dyplomacji. To jest niepokojąca sytuacja, że w połowie placówek nie mamy swoich ambasadorów
– powiedział.
Mam nadzieję, że uda nam się jakoś dojść do porozumienia. Myślę, że to będzie w pierwszej połowie października
– dodał.
„Sygnał do wszystkim ambasadorów”
Prezydent zaapelował też do kandydatów na ambasadorów.
Od razu, za sprawą Radia ZET mogę wysłać sygnał do wszystkich ambasadorów i do MSZ, apelując do kandydatów na ambasadorów, żeby przed wstępnym zaakceptowaniem swojej kandydatury przez prezydenta, nie wchodzili w procedurę w komisjach sejmowych, nie przyjmowali propozycji polskiego rządu
– powiedział.
Dojdźmy do sytuacji, w której bez wstępnej akceptacji prezydenta Polski, żeby dla dobra Polski nie wykonywali niepotrzebnych ruchów, które skończą się brakiem nominacji. (…) Powinniśmy stworzyć mechanizm, w którym jeszcze zanim kandydat na ambasadora wejdzie we wszystkie procedury, to jest wstępnie uzgadniany z prezydentem. To mógłby być początek naszej dyskusji w naprawieniu sytuacji
– dodał.
Karol Nawrocki zapewnił też opinię publiczną, że najbardziej kontrowersyjni kandydaci na ambasadorów RP nie mogą liczyć na jego akceptację.
Nie ma możliwości, żeby pan Schnepf i pan Klich dostali mój podpis jako ambasadorowie, więc nie wiem, o czym pan redaktor mówi
– stwierdził prezydent Nawrocki.
