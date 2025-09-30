Prezydent Nawrocki bez ogródek: Nie ma możliwości, żeby pan Schnepf i pan Klich dostali mój podpis jako ambasadorowie

„Powinniśmy stworzyć mechanizm, w którym jeszcze zanim kandydat na ambasadora wejdzie we wszystkie procedury, to jest wstępnie uzgadniany z prezydentem” – apelował Karol Nawrocki w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w Radio Zet.

Prezydent Nawrocki odniósł się do tematu zawirowań związanych z nominacjami ambasadorskimi. Mówił o spotkaniu z Radosławem Sikorskim, do którego ma dojść już w październiku.

W październiku dojdzie do spotkania. Będziemy dyskutować o naszych oczekiwaniach względem naprawienia sytuacji w polskiej dyplomacji. To jest niepokojąca sytuacja, że w połowie placówek nie mamy swoich ambasadorów

– powiedział.

Mam nadzieję, że uda nam się jakoś dojść do porozumienia. Myślę, że to będzie w pierwszej połowie października

– dodał.

„Sygnał do wszystkim ambasadorów”

Prezydent zaapelował też do kandydatów na ambasadorów.

Od razu, za sprawą Radia ZET mogę wysłać sygnał do wszystkich ambasadorów i do MSZ, apelując do kandydatów na ambasadorów, żeby przed wstępnym zaakceptowaniem swojej kandydatury przez prezydenta, nie wchodzili w procedurę w komisjach sejmowych, nie przyjmowali propozycji polskiego rządu

– powiedział.

Dojdźmy do sytuacji, w której bez wstępnej akceptacji prezydenta Polski, żeby dla dobra Polski nie wykonywali niepotrzebnych ruchów, które skończą się brakiem nominacji. (…) Powinniśmy stworzyć mechanizm, w którym jeszcze zanim kandydat na ambasadora wejdzie we wszystkie procedury, to jest wstępnie uzgadniany z prezydentem. To mógłby być początek naszej dyskusji w naprawieniu sytuacji

– dodał.

Karol Nawrocki zapewnił też opinię publiczną, że najbardziej kontrowersyjni kandydaci na ambasadorów RP nie mogą liczyć na jego akceptację.

Nie ma możliwości, żeby pan Schnepf i pan Klich dostali mój podpis jako ambasadorowie, więc nie wiem, o czym pan redaktor mówi

– stwierdził prezydent Nawrocki.

