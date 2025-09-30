„Okręt transatlantycki musi być solidny i stabilny. Relacja Europy z Waszyngtonem, a przede wszystkim Warszawy z Waszyngtonem, jest gwarancją naszego bezpieczeństwa” — mówił prezydent Karol Nawrocki na antenie Radia Zet.
Prezydent Nawrocki zwrócił uwagę na kolejne zagrożenie dla Polski oraz państw naszego regionu. Chodzi o działania hybrydowe Federacji Rosyjskiej na Bałtyku. Odniósł się też do słów Wołodymyra Zełenskiego, który stwierdził, że Rosjanie używają tankowców do wystrzeliwania i kontrolowania dronów w krajach europejskich
Śledzę z prezydentami państw bałtyckich sytuację nad Bałtykiem. Widzimy, że Rosja prowadzi na nim wojnę hybrydową. To oczywiście niepokoi. Czekamy na analizę wojskowych. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Nawołuję od samego początku do tego, by być gotowym do ewentualnej wojny, aby wygrać pokój
– powiedział.
Nawrocki odniósł się do sprawy ewentualnego zamknięcia Bałtyku dla rosyjskich tankowców.
I rzeczywiście to, co dzieje się za sprawą floty cieni z jednej strony, z drugiej strony używania okrętów do realizacji zadań dronowych, z całą pewnością niepokoi. Czekamy oczywiście na analizę naszych wojskowych. Takich decyzji nie podejmuje się po słowach prezydenta Zełenskiego, bo przyniesie to odpowiednie i konkretne efekty, czy to społeczne, czy ekonomiczne
— dodał.
Prezydent wspomniał też o kwestii ataku dronów na terytorium Polski.
10 września powinien być lekcją, to nie tylko doświadczenie. Powinna nas ona zmusić - i tak się stało za sprawą RBN - do refleksji nad systemami antydronowymi i rozwijania tego narzędzia. Jestem dumny z reakcji polskiego żołnierza i generałów
– mówił.
Spotkanie z Sikorskim
Karol Nawrocki zapowiedział też spotkanie z szefem MSZ i wyjaśnienie kwestii m.in. nominacji ambasadorskich.
W październiku dojdzie do spotkania z ministrem spraw zagranicznych, podczas którego będziemy dyskutowali o naprawie sytuacji w polskiej dyplomacji. To niepokojące, że w przynajmniej połowie placówek nie mamy swoich ambasadorów. Mam nadzieję, że uda nam się dojść do porozumienia. Prerogatywy prezydenta muszą zostać zachowane. Będę tego bronił
– stwierdził.
Alarmował też w kwestii strategii bezpieczeństwa naszego państwa.
W moim uznaniu strategia bezpieczeństwa Polski nie jest gotowa. Wiele spraw ważnych jest w niej zarysowanych, ale są także rzeczy odległe od postulatów, które niosłem w wyborach. Istnieje też konieczność zaktualizowana o stan wojny, która dzieje się teraz
– zaznaczył.
Zdaniem Karola Nawrockiego, nie powinno być mowy o budowaniu alternatywy dla sojuszu Polski ze Stanami Zjednoczonymi.
Nie jest moim zadaniem, jako Prezydenta RP, dążenie do budowania alternatywy wobec sojuszu z USA za sprawą inwestycji w Berlin czy Paryż, tylko dbanie o sojusz Polski ze Stanami Zjednoczonymi, a z drugiej strony - w ramach UE - budowanie naszych dobrych relacji z Niemcami, Francją i innymi państwami europejskimi. Okręt transatlantycki musi być solidny i stabilny. Relacja Europy z Waszyngtonem, a przede wszystkim Warszawy z Waszyngtonem, jest gwarancją naszego bezpieczeństwa
– powiedział prezydent Nawrocki.
Mly/Radio Zet
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/741892-sojusz-z-usa-stanowcze-slowa-prezydenta-nawrockiego
