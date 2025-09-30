Ważny ruch prezydenta Nawrockiego! Są dwa nowe projekty ustaw. Jeden dotyczy "ścigania i karania za propagowanie banderyzmu"

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: Fratria
autor: Fratria

Prezydent Karol Nawrocki nie ustaje w swojej aktywności. Głowa państwa złożyła w Sejmie dwa ważne projekty ustaw. O sprawie poinformował Zbigniew Bogucki.

Prezydent Nawrocki złożył dwa projekty ustaw. Jak informuje Zbigniew Bogucki na portalu X, pierwszy z nich dotyczy kwestii legalnego pobytu obcokrajowców na terenie RP i możliwości ubiegania się o polskie obywatelstwo.

Pierwszy dotyczący wydłużenia z 3 do 10 lat nieprzerwanego legalnego pobytu na terytorium Polski po którym można będzie ubiegać się o obywatelstwo polskie

– czytamy.

Propagowanie banderyzmu

Drugi projekt porusza niezwykle ważną kwestię. Chodzi o ściganie i karanie za propagowanie banderyzmu.

Drugi dotyczy ścigania i karania za propagowanie banderyzmu oraz rozpowszechnianie kłamstwa wołyńskiego, a także podwyższenia kar za nielegalne przekroczenie granicy i organizowanie takiego nielegalnego przekroczenia granicy RP

– pisze Bogucki.

mly/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych