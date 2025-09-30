Prezydent Karol Nawrocki nie ustaje w swojej aktywności. Głowa państwa złożyła w Sejmie dwa ważne projekty ustaw. O sprawie poinformował Zbigniew Bogucki.
Prezydent Nawrocki złożył dwa projekty ustaw. Jak informuje Zbigniew Bogucki na portalu X, pierwszy z nich dotyczy kwestii legalnego pobytu obcokrajowców na terenie RP i możliwości ubiegania się o polskie obywatelstwo.
Pierwszy dotyczący wydłużenia z 3 do 10 lat nieprzerwanego legalnego pobytu na terytorium Polski po którym można będzie ubiegać się o obywatelstwo polskie
– czytamy.
Propagowanie banderyzmu
Drugi projekt porusza niezwykle ważną kwestię. Chodzi o ściganie i karanie za propagowanie banderyzmu.
Drugi dotyczy ścigania i karania za propagowanie banderyzmu oraz rozpowszechnianie kłamstwa wołyńskiego, a także podwyższenia kar za nielegalne przekroczenie granicy i organizowanie takiego nielegalnego przekroczenia granicy RP
– pisze Bogucki.
