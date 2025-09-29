Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz spotkał się w poniedziałek ze specjalnym wysłannikiem prezydenta USA ds. Ukrainy gen. Keithem Kelloggiem; rozmowa dotyczyła m.in. relacji polsko–amerykańskich - przekazała Kancelaria Prezydenta RP.
O spotkaniu prezydenckiego ministra z Kelloggiem KPRP poinformowała na platformie X.
Rozmowa dotyczyła relacji polsko–amerykańskich oraz sytuacji w regionie – z uwzględnieniem Ukrainy, Rosji i Białorusi
— podkreśliła KPRP. Do wpisu dołączono zdjęcie ze spotkania.
Wcześniej Kellogg podziękował Przydaczowi za „głęboką dyskusję”.
Pod przewodnictwem prezydenta USA Donalda Trumpa i prezydenta Polski Karola Nawrockiego sojusz USA-Polska jest silniejszy niż kiedykolwiek
— ocenił we wpisie opublikowanym na X.
Kellogg bierze udział w dwudniowej międzynarodowej konferencji Warsaw Security Forum poświęconej tematyce bezpieczeństwa Europy i świata. W panelach dyskusyjnych uczestniczą politycy, wojskowi i eksperci z obszaru bezpieczeństwa z 80 krajów.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/741883-minister-przydacz-spotkal-sie-z-gen-kelloggiem
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.