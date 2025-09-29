Minister Przydacz spotkał się z gen. Kelloggiem. Amerykanin podziękował za "głęboką dyskusję". "Sojusz USA-Polska jest silniejszy niż kiedykolwiek"

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz spotkał się w poniedziałek ze specjalnym wysłannikiem prezydenta USA ds. Ukrainy gen. Keithem Kelloggiem; rozmowa dotyczyła m.in. relacji polsko–amerykańskich - przekazała Kancelaria Prezydenta RP.

O spotkaniu prezydenckiego ministra z Kelloggiem KPRP poinformowała na platformie X.

Rozmowa dotyczyła relacji polsko–amerykańskich oraz sytuacji w regionie – z uwzględnieniem Ukrainy, Rosji i Białorusi

— podkreśliła KPRP. Do wpisu dołączono zdjęcie ze spotkania.

Wcześniej Kellogg podziękował Przydaczowi za „głęboką dyskusję”.

Pod przewodnictwem prezydenta USA Donalda Trumpa i prezydenta Polski Karola Nawrockiego sojusz USA-Polska jest silniejszy niż kiedykolwiek

— ocenił we wpisie opublikowanym na X.

Kellogg bierze udział w dwudniowej międzynarodowej konferencji Warsaw Security Forum poświęconej tematyce bezpieczeństwa Europy i świata. W panelach dyskusyjnych uczestniczą politycy, wojskowi i eksperci z obszaru bezpieczeństwa z 80 krajów.

