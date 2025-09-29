Jeżeli jest możliwość poparcia polskiej kandydatury, to prezydent będzie ją popierał - powiedział szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker pytany, czy prezydent Karol Nawrocki popiera kandydaturę marszałka Szymona Hołowni na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców.
Hołownia w ONZ?
Marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia poinformował, że w piątek złożył aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez sekretarza generalnego ONZ na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców.
Szanse na dziś nie są wielkie; jednak tydzień temu, nie było ich wcale
— dodał.
Hołownia z poparciem prezydenta?
Szefernaker pytany był w poniedziałek w Polsat News o to, czy prezydent Karol Nawrocki popiera kandydaturę marszałka Hołowni na to stanowisko.
Szef gabinetu prezydenta powiedział, że jeżeli jest możliwość poparcia polskiej kandydatury, to prezydent będzie ją popierał.
Pomimo tego, że w wielu sprawach z panem marszałkiem się nie zgadza, ale jest to jedno z najwyższych stanowisk w ONZ, jedno z kilku najważniejszych stanowisk, które także w Polsce przez ostatnie lata pojawiało się w związku z kryzysem uchodźczym z Ukrainy (…) warto wspierać Polaków
— podkreślił Szefernaker.
Na pytanie, czy prawdą jest, że prezydent już lobbował na forum ONZ na rzecz marszałka Hołowni, Szefernaker odparł, że prezydent rozmawia z różnymi przedstawicielami instytucji międzynarodowych na bieżąco.
Jeżeli ma okazję poprzeć kandydaturę, nawet z którą nie zgadza się tutaj w bieżącej polityce w Polsce, to warto wspierać taką kandydaturę, która ma szanse na wysokie stanowisko w ONZ
— powiedział.
Dopytywany, czy jest jakiś „deal” między Hołownią, a prezydentem w tej sprawie Szefernaker powiedział, że wszystkie dni prezydentury Karola Nawrockiego udowodniły, że nie będzie on uczestniczył w żadnych „dealach”.
Jeżeli jest decyzja warta poparcia dla Polski to prezydent ją wspiera, ale jeżeli jest zła ustawa, to ją wetuje
— podkreślił.
Polska 2050 bez swojego lidera?
I wiceprzewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w sobotę po posiedzeniu Rady Krajowej przekazała, że Rada jednogłośnie zarekomendowała Hołownię na pozycję wicemarszałka Sejmu. Dodała, że we wtorek Rada Krajowa wskaże kandydata na wicepremiera.
Hołownia poinformował, że nie zamierza ubiegać się o funkcję przewodniczącego ugrupowania. Zapewnił też, że nie zamierza ubiegać się o funkcję wicepremiera, a decyzję o ewentualnym starcie w kolejnych wyborach parlamentarnych podejmie „pewnie” w 2026 roku.
Wybierany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na pięcioletnią kadencję Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) odpowiada obecnie za ochronę niemal 130 mln osób przymusowo przesiedlonych i bezpaństwowców na całym świecie. Kadencja obecnego UNHCR kończy się 31 grudnia 2025 r.
UNHCR odpowiada za kierowanie międzynarodowymi działaniami na rzecz ochrony uchodźców i rozwiązywania ich problemów na całym świecie. Wysoki Komisarz dąży do zapewnienia każdemu prawa do ubiegania się o azyl i znalezienia bezpiecznego schronienia w innym państwie, z możliwością dobrowolnego powrotu do domu, integracji lub przesiedlenia do państwa trzeciego. Ma również mandat do pomocy osobom ze statusem bezpaństwowca.
