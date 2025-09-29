„Dzisiejsza komisja była okazją, żeby pokazać, że w Polsce rządzonej przez Tuska dochodzi do ordynarnego skręcania, zamiatania pod dywan spraw ludzi wpływowych, prominentnych dzisiejszej władzy” - powiedział były minister sprawiedliwości, były prokurator generalny Zbigniew Ziobro podczas konferencji prasowej.
Zbigniew Ziobro po zakończeniu przesłuchania przez nielegalną komisję ds. Pegasusa wziął udział w konferencji prasowej, podczas której podkreślił, że specjalnie przyleciał do Polski, aby nie dać nawet cienia pretekstu, że jest w nim „jakakolwiek obawa przed tym, by konfrontować fakty i prawdę”.
A szansa to jawność, jawność w sprawie afery Sławomira Nowaka. Jawność w sprawie afery Giertycha. Jawność w sprawie Brejzów. Tego należy się domagać i o to się do państwa zwracam
— powiedział do dziennikarzy.
Dzisiejsza komisja była okazją, żeby pokazać, że w Polsce rządzonej przez Tuska dochodzi do ordynarnego skręcania, zamiatania pod dywan spraw ludzi wpływowych, prominentnych dzisiejszej władzy
— podkreślił.
Skandaliczne, nieznane najstarszym prokuratorom, jeżeli chodzi o tupet umorzenie sprawy łapówkowej, gigantycznej afery najbliższego przyjaciela Donalda Tuska, szefa jego gabinetu politycznego, gdy był poprzednio premierem, ministra transportu pana Nowaka jest tego najlepszych dowodem. Ale sprawa Giertycha – Polnordu o czym dzisiaj mówiłem, jest niczym innym jak odzwierciedleniem tego, co zrobiono w sprawie Nowaka. A sprawa Brejzów i umorzenie sprawy ojca Brejzy i ukrywanie wniosków o uchylenie immunitetu dotyczących pana Krzysztofa Brejzy…. Jawność!
— podkreślał.
