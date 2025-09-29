Trzaskowski wypisał swojego syna z edukacji zdrowotnej? Mentzen pyta, gdzie są ci, którzy oburzali się na prezydenta Nawrockiego

Czytaj więcej
Według nieoficjalnych informacji syn Rafała Trzaskowskiego został… wypisany z edukacji zdrowotnej. „Nie interesuje mnie, czy dzieci polityków chodzą na edukację zdrowotną, czy nie. Ale te setki komentatorów, polityków i dziennikarzy, którzy atakowali Prezydenta Karola Nawrockiego za wypisanie dzieci z edukacji zdrowotnej, byli tym bardzo zainteresowani. Czy zaatakują teraz za to samo Trzaskowskiego?” - zapytał jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen na Facebooku.

Portal Niezalezna.pl ujawnił, że według ich informacji nastoletni syn prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego został wypisany z edukacji zdrowotnej przez swoich rodziców.

Został wypisany jako jeden z pierwszych. Zresztą z edukacji zdrowotnej zrezygnowała cała jego klasa

— powiedział portalowi anonimowy informator.

Ataki Nowackiej

Warto w tym kontekście przypomnieć, że niedawno szefowa MEN Barbara Nowacka w obrzydliwy sposób atakowała prezydenta Karola Nawrockiego za to, że ten wypisał swojego syna z jej ideologicznego przedmiotu.

Czy będzie tak samo stanowcza wobec niedawnego kandydata na prezydenta jej środowiska? Wydaje się to raczej wątpliwe.

CZYTAJ TAKŻE: Śmiech przez łzy? Nowacka drwi z prezydenta: Jak ktoś nie wie, co jest w podstawie programowej, to wypisuje głupoty. Albo dziecko z przedmiotu

Mentzen pyta

Na problem ten uwagę zwrócił jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen, który we wspomnianym wyborczym wyścigu zajął trzecie miejsce.

Nie interesuje mnie, czy dzieci polityków chodzą na edukację zdrowotną, czy nie. Ale te setki komentatorów, polityków i dziennikarzy, którzy atakowali Prezydenta Karola Nawrockiego za wypisanie dzieci z edukacji zdrowotnej, byli tym bardzo zainteresowani. Czy zaatakują teraz za to samo Trzaskowskiego?

— zapytał.

Frazesy o tolerancji

Sprawę skomentował w mediach społecznościowych także mecenas Bartosz Lewandowski.

Tak to jest ze środowiskami lewicowo-liberalnymi… Frazesy o tolerancji i szacunku do homoseksualistów a prywatnie homofobiczne żarty i docinki. Tyle o szacunku do kobiet, a w pracy rozpinają rozporek przed koleżankami i wkładają ręce w spodnie. Tyle o szanowaniu pracowników a w pracy mobbing. Tyle o „postępowej edukacji”, a dzieci wychowane w szacunku do „zdrowego rozsądku”

— wskazał.

Głos zabrała także europosłanka Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik.

Nawet wiceszef KO rezygnuje z jednego ze sztandarowych projektów swojego ugrupowania - to najlepsze podsumowanie „sukcesu” minister Nowackiej. Program okazał się ogólnopolską klęską i już wiemy, że w wielu szkołach zrezygnowało z niego nawet 80-90% uczniów. Porażkę zanotowała też reforma znosząca prace domowe w szkołach i według ostatniego sondażu Opinii24 dla RMF już ponad 66% rodziców chce powrotu do poprzedniego stanu. Dwa projekty - dwie klapy. Już wystarczy

— napisała.

Zaapelowała ponadto do minister edukacji narodowej Barbary Nowackiej o podanie się do dymisji.

CZYTAJ TAKŻE: Nowacka broni edukacji zdrowotnej i… znów poucza prezydenta Nawrockiego. „Może robić, co uważa. Niestety, ze szkodą dla dziecka”

