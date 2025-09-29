Według nieoficjalnych informacji syn Rafała Trzaskowskiego został… wypisany z edukacji zdrowotnej. „Nie interesuje mnie, czy dzieci polityków chodzą na edukację zdrowotną, czy nie. Ale te setki komentatorów, polityków i dziennikarzy, którzy atakowali Prezydenta Karola Nawrockiego za wypisanie dzieci z edukacji zdrowotnej, byli tym bardzo zainteresowani. Czy zaatakują teraz za to samo Trzaskowskiego?” - zapytał jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen na Facebooku.
Portal Niezalezna.pl ujawnił, że według ich informacji nastoletni syn prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego został wypisany z edukacji zdrowotnej przez swoich rodziców.
Został wypisany jako jeden z pierwszych. Zresztą z edukacji zdrowotnej zrezygnowała cała jego klasa
— powiedział portalowi anonimowy informator.
Ataki Nowackiej
Warto w tym kontekście przypomnieć, że niedawno szefowa MEN Barbara Nowacka w obrzydliwy sposób atakowała prezydenta Karola Nawrockiego za to, że ten wypisał swojego syna z jej ideologicznego przedmiotu.
Czy będzie tak samo stanowcza wobec niedawnego kandydata na prezydenta jej środowiska? Wydaje się to raczej wątpliwe.
Mentzen pyta
Na problem ten uwagę zwrócił jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen, który we wspomnianym wyborczym wyścigu zajął trzecie miejsce.
Nie interesuje mnie, czy dzieci polityków chodzą na edukację zdrowotną, czy nie. Ale te setki komentatorów, polityków i dziennikarzy, którzy atakowali Prezydenta Karola Nawrockiego za wypisanie dzieci z edukacji zdrowotnej, byli tym bardzo zainteresowani. Czy zaatakują teraz za to samo Trzaskowskiego?
— zapytał.
Frazesy o tolerancji
Sprawę skomentował w mediach społecznościowych także mecenas Bartosz Lewandowski.
Tak to jest ze środowiskami lewicowo-liberalnymi… Frazesy o tolerancji i szacunku do homoseksualistów a prywatnie homofobiczne żarty i docinki. Tyle o szacunku do kobiet, a w pracy rozpinają rozporek przed koleżankami i wkładają ręce w spodnie. Tyle o szanowaniu pracowników a w pracy mobbing. Tyle o „postępowej edukacji”, a dzieci wychowane w szacunku do „zdrowego rozsądku”
— wskazał.
Głos zabrała także europosłanka Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik.
Nawet wiceszef KO rezygnuje z jednego ze sztandarowych projektów swojego ugrupowania - to najlepsze podsumowanie „sukcesu” minister Nowackiej. Program okazał się ogólnopolską klęską i już wiemy, że w wielu szkołach zrezygnowało z niego nawet 80-90% uczniów. Porażkę zanotowała też reforma znosząca prace domowe w szkołach i według ostatniego sondażu Opinii24 dla RMF już ponad 66% rodziców chce powrotu do poprzedniego stanu. Dwa projekty - dwie klapy. Już wystarczy
— napisała.
Zaapelowała ponadto do minister edukacji narodowej Barbary Nowackiej o podanie się do dymisji.
